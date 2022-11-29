Hollanda Menajeri Louis van Gaal'den acı itiraf: "Ben asla dünya şampiyonu olacağız demedim ki"

Tecrübeli hoca, kendisine ve takımına daha fazla saygı duyulmasını isterken bir de düzeltme yapıyor.

NE OLDU? Van Gaal'ın ekibi, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golüne engel olamadı ve turnuvadaki ikici maçını 1-1 bitirirken liderlik yolunda önemli iki puan kaybetti.

Hollanda patronu maç için eleştiri yapmaktan kaçınmadı, ancak tecrübeli hoca, hiçbir zaman dünya şampiyonu olacağını iddia etmediğini açıkladı.

Ayrıca, 17 maçlık etkileyici yenilmezlik serisinin unutulmamasını da belirtti.

Ne söylendi? Van Gaal düzenlediği basın toplantısında, "Eleştirilere katılıyorum, ancak 17 maçtır yenilmiyoruz ve gol farkına da bakarsanız biraz saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum" diyerek şunları ekledi:

"Her zaman hedef belirlemeniz gerekir. Hedefleri belirlemezseniz ve çeyrek final şimdilik yeterli olur demezseniz dünya şampiyonu olamazsınız.

"Ben asla dünya şampiyonu olacağız demedim ki ben, dünya şampiyonu olma şansımızın olduğunu söyledim.

"Ve oyuncular da buna ikna oldu. Eğer bir dünya şampiyonu olmak istiyorsanız, herkesi yenebilmeniz gerekecek.”

BÜYÜK RESİM: Van Gaal ayrıca, oyuncularının topa sahip olma hatalarını dile getirdi ve bu konuda da uyarılarda bulundu.

Hollanda teknik olarak A Grubu'nun zirvesinde; ancak puan, atılan gol ve yenilen goller açısından Ekvador ile aynı seviyede bulunuyor.

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