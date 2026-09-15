Hollanda için Avrupa’da bir ilk: UEFA, Johan Cruijff ArenA’yı seçti

UEFA Süper Kupa, Ağustos 2027'de Johan Cruijff ArenA'da oynanacak. KNVB bu sevindirici haberi salı sabahı paylaştı.

Böylece Hollanda bir ilke imza atacak, çünkü UEFA Süper Kupa mevcut formatıyla ilk kez ülkemizde düzenlenecek. 11 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonları Amsterdam'da karşı karşıya gelecek.

Bu final 1997'ye kadar iki maç üzerinden oynanıyordu. 1998'den bu yana UEFA Süper Kupa tek maçla belirleniyor. Hollanda Futbol Federasyonu, UEFA, Amsterdam Belediyesi ve Johan Cruijff ArenA ile birlikte bu uluslararası futbol organizasyonunu düzenleyecek.

KNVB Genel Sekreteri Gijs de Jong, UEFA Süper Kupa'nın gelişinden büyük heyecan duyuyor. "Bu formatta daha önce hiç Hollanda'da oynanmadı ve bu nedenle bu eşleşmeyi ilk kez ülkemize getirebilecek olmamız harika. Sportif açıdan bakıldığında bu, Avrupa kulüp futbolunun sunabileceği en iyi organizasyonlar arasında yer alıyor ve taraftarlar için de müthiş bir etkinlik."

Amsterdam Belediyesi Spor ve Hareketten Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Sofyan Mbarki, Avrupa futbol federasyonunun başkenti Ağustos 2027'deki finalin ev sahibi şehir olarak seçmesini büyük bir onur olarak nitelendirdi. "Bir şehir olarak şimdi iki Avrupa şampiyonu arasındaki bu final mücadelesine sahne olmamız ne kadar güzel. Umarım bu, Amsterdamlı birçok çocuğa ilham verir ve onları topu alıp dışarı çıkmaya teşvik eder."

Amsterdam stadının genel müdürü Tanja Dik de bu seçimden gurur duyuyor. "30. yılımızı kutladığımız yılı tamamlarken, Avrupa kulüp futbolunun zirvesini ağırlayacağız. Johan Cruijff ArenA'da Avrupa'nın dört bir yanından gelecek oyunculara, taraftarlara ve konuklara sıcak bir karşılama sunmak için sabırsızlanıyoruz."

2027'de UEFA Süper Kupa'nın bilet satışının nasıl olacağı henüz netlik kazanmadı. KNVB, bu bilginin daha sonraki bir tarihte açıklanacağını bildirdi.