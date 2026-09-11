Hollanda gazeteleri, Şampiyonlar Ligi başlangıcında PSV’de başrol oyuncusunu görüyor

PSV, Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldığı maçın ertesi gününde Hollanda gazeteleri tarafından eleştirel bir şekilde değerlendirildi. Genel kanı, Eindhoven ekibinin ancak konuk takımın ilk yarının bitimine kısa süre kala öne geçmesinin ardından gerçekten futbol oynamaya başladığı yönünde.

De Telegraaf, PSV’nin ikinci yarıda oyuna hükmettiğini ve burada başrolün Kodai Sano’da olduğunu yazdı. "Topla iyiydi, ama ikili mücadelelerde de son derece güçlüydü. NEC’den gelen orta sahanın PSV’de bu kadar kısa sürede uyum sağlaması etkileyici. Bu da Japon oyuncunun ne kadar büyük bir yetenek olduğunu gösteriyor."

Algemeen Dagblad ise PSV’nin özellikle hücum anlamında Shakhtar karşısında zorlandığını gördü. "Eindhoven kulübü hücumu aradı, ancak topla oldukça rahat görünen ve ilk yarıda ayakta kalmakta fazla zorlanmayan bir takıma takıldı."

Ayrıca Peter Bosz’un zorlanan Ricardo Pepi’yi ancak geç değiştirmesi de şaşkınlık yarattı. "Oyunun içinde pek yoktu, ama uzun süre sahada kaldı. Belki de Shakhtar savunmasını üzerine çektiği için." İlk kez ilk 11’de sahaya çıkan Filip Kostic için de övgüler var. "Kostic görevini iyi yaptı, ancak topla katkısı henüz o kadar büyük değildi."

De Volkskrantta, "PSV, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçını nihayet yeniden kazanmayı hedeflemişti, ancak Shakhtar Donetsk’in direnci beklenenden daha sert çıktı: 1-1. Bu hayal kırıklığı yarattı" ifadeleri yer aldı. "Karşılaşma devre arasına kadar oldukça sıkıcıydı, neredeyse hiç pozisyon yoktu. Shakhtar yaptığından çok daha fazlasını yapmak zorunda değildi ve PSV de çok daha iyisini ortaya koyamadı. İlk yarının sonlarına doğru PSV bir anda geriye düştü."

"PSV adına en güzel an, hücum isteğiyle planlanan hücum oyununda kilit rol üstlenen sağ bek Sergino Dest’in yaşadığı rahatlama duygusuydu" diye ekliyor muhabir Willem Vissers.

Eindhovens Dagblad’dan Rik Elfrink, Sergiño Dest’in attığı 1-1 golünün ardından PSV’nin canlandığını gördü. "Artık PSV, dirençli Shakhtar karşısında daha fazlasını yapabilecek gibi görünüyordu. Görünüyordu, çünkü perşembe akşamının ardından PSV için ülke sınırları dışındaki direncin, birçok ulusal maçtakinden tamamen farklı olduğu açıkça ortaya çıktı."