Hollanda, Galatasaray'ın mağlubiyetini nasıl konuştu? "Galatasaray'a futbol dersi"

Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 kaybederken Hollanda basını, sarı-kırmızılıların mağlubiyetini nasıl yazdı?

Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında galip gelemedi

Hollanda basını ne söyledi?

NE OLDU? UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar, Galatasaray'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu durum Hollanda'da coşku ve şaşkınlıkla karşılanırken Hollanda basını da AZ Alkmaar'ın Galatasaray karşısında üstün oyununu öne çıkardı.

NE SÖYLENDİ? NH Nieuws'ta yer alan haberde, AZ Alkmaar'ın 4-1'lik galibiyeti, "AZ, Galatasaray'ı dağıttı" başlığıyla servis edildi. Vandaag Inside ise farklı galibiyet karşısında şaşkınlık yaşandığını belirtti. 4-1'lik galibiyet için, "AZ, Galatasaray karşısında büyük galibiyetle şaşırttı." başlığı atıldı.

AZ Alkmaar'ın Avrupa Ligi'nde unutulamaz bir akşam yaşadığını yazan Voetbal International, "AZ, Galatasaray'ı geride bırakarak son 16'ya doğru büyük bir adım attı." manşetini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

De Telegraaf'ta yer alan haberde, "AZ, Galatasaray'a futbol dersi verdi" ifadeleri yer aldı. AZ Alkmaar'ı İstanbul'da daha sert bir atmosferin beklediği ancak Hollanda'daki futbolun sergilenmesi durumunda turun oldukça yakın olduğu vurgulandı.

NOS, AZ Alkmaar'ın rövanş maçına büyük özgüvenle çıkacağını yazdı ve "AZ, Türk lideri Galatasaray'ı geride bıraktı ve İstanbul'a güvenle gidebilir" başlığını attı.

SIRADA NE VAR? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'ı 20 Şubat'ta İstanbul'da konuk edecek ve rövanşta işleri tersine çevirmeyi umacak.