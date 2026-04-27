Xavi Simons, Pazar akşamı ciddi bir çapraz bağ sakatlığı geçirdiğini açıkladıktan sonra büyük destek gördü. Tottenham Hotspur’un ofansif orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası’nı ve önümüzdeki sezonun büyük bir bölümünü kaçıracak.

23 yaşındaki Simons, geçtiğimiz hafta sonu Wolverhampton Wanderers ile oynanan deplasman maçında dizinden sakatlandı. Amsterdamlı oyuncu acı içinde inleyerek, sedyeyle soyunma odasına taşınmak zorunda kaldı.

Pazar günü, ciddi bir çapraz bağ sakatlığı geçirdiği ortaya çıktı. Normalde onu altı ila dokuz aylık bir rehabilitasyon süreci bekliyor. KNVB de dahil olmak üzere birçok kişi Simons'a destek oluyor. "Daha güçlü geri döneceksin, Xavi."

Ayrıca birçok Hollanda milli takım oyuncusu da Simons'un gönderisinin altına yorum bıraktı. Bart Verbruggen, Lutsharel Geertruida, Micky van de Ven ve Ian Maatsen gibi isimler seslerini duyurdu.

Hollanda Milli Takımı ve Simons'un yanı sıra, bu darbe Tottenham için de büyük. Londralılar küme düşme mücadelesinin ortasında ve dört maç kala, kırmızı çizginin iki puan altında bulunuyorlar. Dolayısıyla Simons, gelecek sezon İngiltere'nin ikinci liginde sahalara dönebilir.

The Athletic, Spurs için sorunlar öngörüyor. “Tottenham, James Maddison ve Dejan Kulusevski'nin uzun süreli yokluğu nedeniyle bu sezon gol fırsatları yaratmakta zorlandı. Simons, bu kadroda isabetli paslar atabilen az sayıdaki oyunculardan biri ve bunu, Brighton maçında Pedro Porro'nun golüne yol açan muhteşem ortasıyla kanıtladı.”

İspanya'da da Simons hakkında konuşuluyor. Katalan Sport gazetesi, Simons'un sakatlığı hakkında ayrıntılı bir haber yayınladı. "Xavi Simons, kariyerinin en zor anlarından birini yaşıyor. Bu darbe yıkıcı nitelikte. Hollanda, en olağanüstü yeteneklerinden birini kaybediyor."