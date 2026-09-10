Hollanda efsanesini görevini bırakmaya zorlayan ciddi sağlık sorunları

Hollandalı efsane Marc Overmars, kariyerini askıya almak zorunda kaldı; Belçika ekibi Royal Antwerp'in sportif direktörü, dün çarşamba günü sağlık durumu nedeniyle görevinden derhal ayrıldığını duyurdu.

Aralık 2022'de kalp krizi geçirmesinin ardından, 53 yaşındaki Hollandalı, uzun yıllar süren yoğun çalışmanın sonunda kapasitesinin sınırına ulaştığını açıkladı.

Overmars, Belçika kulübünün resmi "X" sayfasında yayınlanan resmi açıklamasında şunları söyledi: "Ne yazık ki biriken yorgunluk ve şiddetli psikolojik baskı geçtiğimiz hafta sonu doruğa ulaştı. Hepinizin bildiği gibi, sağlığım pek iyi durumda değil. Ama şimdi açıkça hissediyorum ki bu telaşlı ve yıpratıcı meslek hayatını artık sürdüremeyecek durumdayım."

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Doktorları da bu şekilde devam etmesinin taşıdığı riskler konusunda kendisini uyardı ve sözlerine şöyle devam etti: "Enerjimi artık tamamen tükettim. Şimdi bedenimi dinlemezsem, doktorlarım ciddi komplikasyon riskinin son derece yüksek olacağını öngörüyor."

Mart 2022'den bu yana Antwerp'teki görevini yürüten ve hâlâ sözleşmesini uzatmak için görüşmeler sürdüren Overmars için bu son derece acı verici bir karar oldu.

Eski Ajax, Barcelona ve Arsenal oyuncusu, ailesi için "ikinci evi" olarak nitelendirdiği Belçika kulübünün yönetimine, çalışanlarına ve taraftarlarına derin şükranlarını dile getirdi.

Ayrıca Royal Antwerp'teki yeni istikrar konusunda içinin rahat olduğunu, "tam bir dinlenmeye" çekilmeden önce Union maçında taraftarlara veda etmeyi planladığını söyledi.

Bununla birlikte Overmars, Bosuil Stadı'na bir taraftar olarak gelmeye devam edeceğini herkese teyit ederek şöyle konuştu: "Kalbim şu an belki en güçlü halinde değil, ama bugün ve sonsuza dek bu kulüp için atıyor."







