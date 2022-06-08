Hollanda efsanesi Gullit, siyahi antrenörlerin çalışmasını engellediği için federasyonu eleştirdi: "S*ktirin gidin!"

Efsanevi orta saha oyuncusu, siyahi antrenörler için fırsat eşitsizliğine dikkat çekti.

Hollanda efsanesi Ruud Gullit, Hollanda futbolunda siyahi antrenörlerin fırsat bulamamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. En iyi siyahi Hollandalı adaylara bile milli takım için şans verilmediğine inandığını söyledi.

Gullit; Newcastle, Feyenoord, LA Galaxy ve Terek Grozny'yi çalıştırırken aynı zamanda Chelsea'nin oyuncu-menajerliğini yaparak şanlı kariyerini sonlandırdı. Daha önce ülkesinin milli takımının asistanlığını yaptı.

Eski takım arkadaşı Edgar Davids, kısa süre önce Hollanda tarafından asistan olarak göreve getirildi. Ancak Gullit, Hollanda futbolunun en üst seviyelerinde hocalık söz konusu olduğunda eşit fırsatlar olmadığını söylüyor.

Ne söylendi?

Davids'in son durumu sorulduğunda Gullit, Helden Magazine'e "Bunu gündeme getirmen güzel" dedi. “Siyahilerin yalnızca asistan olmalarına izin veriliyor. S*ktirin git!

"Patrick Kluivert'in Hollanda milli takımında ne yapmasına izin verildi? Antrenman yaptırabildi mi? Bilmiyorum. Henk Fraser antrenman yaptırdı mı? Belki bir kez bilmiyorum. Dick Advocaat ile antrenman yaptırdım mı? Hayır! Onlar oyuncuların arasına girmem gerektiğini ama antrenman yaptırılmasına asla izin verilmediğini söyledi.

"Advocaat uzmanlığım için ona ihtiyacım olmadığını gösterdi, onun sayesinde Hollanda milli takımı için çalıştım. Bu yüzden ona minnettarım. Tekrar yapar mıyım diye sorarsanız, 'hayır tabii."

“Herkes için eşit fırsatlardan bahsediyoruz. Bu eşit fırsatlar ortaya çıkınca hemen 'Evet, ama kaliteye sahip olmalısın' diyenler oluyor. Bence bu çok kötü, sanki kalitemiz yok sanıyorsunuz. Bunu çok kötü buluyorum."

Advocaat'ın desteği

2020'de eski Hollanda patronu Advocaat, Gullit'in takımın menajeri olmasını savundu.

Voetbal International'a "Ulusal bir hocanın karizması olmalı, özellikle oyunculara karşı. Sizden bir şeyler almak istemeleri gerekiyor, bir milli antrenörü ciddiye almaları gerekiyor. Bu iş kesinlikle Gullit için biçilmiş kaftan.

"Ruud'u milli takımın hocası yapın.

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“Portakallar ile nereye gidersek gidelim, herkes Ruud'u ziyaret etmek istedi. Fransa'da kaybettiğimizde, tüm bu büyük Fransız oyuncuların yaptığı ilk şey Ruud Gullit'i ziyaret etmek oldu. Aslında o adamı görmenin olağanüstü olduğunu düşündüm.

"Böyle bir adamdan yararlanmamız gerekmez mi? Ruud'un KNVB'de hiçbir pozisyonda aktif olmadığını anlamıyorum. Ondan daha büyük bir elçi olamaz.

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