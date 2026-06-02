"Hollanda'daki hakemler daha fazla kazanmalı"

Frank van Mosselveld, “De Bestuurskamer” adlı podcast’te Hollanda’daki hakemlik mesleğini savunuyor. FC Groningen’in genel müdürünün görüşüne göre, hakemler özellikle maddi açıdan çok az takdir görüyor.

Van Mosselveld de Hollanda'da hakemliğin tam zamanlı bir iş olmadığını biliyor. "Oyuncularımın haftada on kez antrenman yapmak yerine iki kez antrenman yaparsa performanslarının düşeceğinden eminim. Bir durumla daha sık karşılaşırsanız, kararlarınızın da daha tutarlı hale geleceğini ve kararların öngörülebilirliğinin artacağını düşünüyorum."

KNVB'nin hakem işleri başkanı Raymond van Meenen, Van Mosselveld'in Hollanda'daki hakem kadrosu hakkındaki sözlerini vurguluyor. "Buna katılıyorum."

FC Groningen'in direktörü şöyle devam ediyor: "Bir başka unsur da, bir futbol sahasında yirmi altı kişi bulunurken, maçı yöneten dört kişinin üstlendikleri sorumluluğa göre ücret almamalarıdır. Bu, profesyonel futbolda üzerinde durmamız gereken bir konudur."

"Özellikle de şu anda VV Katwijk ve Quick Boys gibi takımların maçlarını 30 euroya yöneten ve her türlü eleştiriye maruz kalan genç yetenekli hakemleri düşünürsek. Zirveye çıkmak için gerçekten büyük bir tutkuya sahip olmak gerekiyor," diyor Van Mosselveld, hakemlerin çok daha fazla destek almasını arzu ediyor.

"Bence hep birlikte, hakemlerin sorumluluklarını, bunun karşılığında aldıkları ücretle ilişkilendirerek değerlendirmek zorundayız. Aksi takdirde, hakemlerin bu işi bırakıp başka işlere yöneleceklerini tahmin etmek zor değil," diyor Groningenli yönetici.

Van Meenen, "olumlu yönde çok şeyin değiştiğini" ekliyor. "Hollanda'daki otuz iki ücretli hakemin hepsi, ortalama maaştan daha fazlasını kazanıyor. Sadece Keuken Kampioen Divisie'de hakemlik yapsalar bile. Gerekirse bu maaşla gayet iyi geçinebilirsiniz, ben bunun canlı bir örneğiyim. Yirmi beş yıl öncesine kıyasla bu maaş yaklaşık beş yüz gulden idi, yani bir artış eğilimi var."