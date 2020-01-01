Hoffenheim, Alfred Schreuder ile yollarını ayırdı

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, teknik direktör Alfred Schreuder ile yolların ayrıldığını açıkladı.

, sezon başında takımın başına geçen Alfred Schreuder'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 47 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

Haberin devamı aşağıda

2022'ye kadar sözleşme imzalayan Schreuder isim için kulübün sportif direktörü Alexander Rosen, "Takım için önemli olan konular hakkında farklı görüşlere sahiptik. Bu yüzden sezon sonuna kadar beraber çalışmanın bir mantığı yoktu" açıklamalarında bulundu.

Daha fazla takım

Schreuder, kendine bu fırsatı veren Hoffenheim'a teşekkür ettiğini belirtti.

Sezonun bitimine dört hafta kalan Hoffenheim, 43 puanla yedinci sırada bulunuyor.