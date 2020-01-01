Hoffenheim, Alfred Schreuder ile yollarını ayırdı
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Hoffenheim, sezon başında takımın başına geçen Alfred Schreuder'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 47 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.
2022'ye kadar sözleşme imzalayan Schreuder isim için kulübün sportif direktörü Alexander Rosen, "Takım için önemli olan konular hakkında farklı görüşlere sahiptik. Bu yüzden sezon sonuna kadar beraber çalışmanın bir mantığı yoktu" açıklamalarında bulundu.
Schreuder, kendine bu fırsatı veren Hoffenheim'a teşekkür ettiğini belirtti.
Sezonun bitimine dört hafta kalan Hoffenheim, 43 puanla yedinci sırada bulunuyor.