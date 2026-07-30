Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, spor direktörü Max Eberl'in geleceğine dair daha önce yaptığı açıklamalarda hata yaptığını kabul ederek, kendisinden şahsen özür dilediğini vurguladı.

Hoeness, sözleşmesi 2027 yazına kadar süren Eberl'in devam etme ihtimalini, Stuttgart karşısında oynanacak Almanya Kupası finali öncesinde "60'a 40" olarak değerlendirmiş, bu da spor direktörünün Bavyera devindeki geleceğine yönelik bir şüphe olarak yorumlanmıştı.

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Hoeness, Alman "SPORT1" kanalına bugün perşembe günü yaptığı açıklamalarda, "Der Spiegel" dergisiyle yaptığı söyleşinin final maçının hemen öncesinde yayımlanacağını beklemediğini belirtti.

Hoeness şunları söyledi: "Öncelikle, kendime çok kızdığımı söylemeliyim." Açıklamalarının bir hafta sonra yayımlanacağını düşündüğünü belirten Hoeness, bu düşüncesini "saf" olarak nitelendirdi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıklamalarım onların çok hoşuna gitmiş belli ki, çünkü daha cumartesi sabahı yayımlandı. Böylece kupa maçı öncesinde Max'e karşı gerektiği gibi davranmamış oldum ve kendisinden özür de diledim."

Eberl'in şu anda görevine devam etme ihtimali sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Şu anda yüzde 100 olduğunu düşünüyorum."

Memnuniyetin sebepleri

Hoeness, Eberl'den memnun olmasının sebeplerinden birinin, Bayern Münih'in üst üste ikinci sezon yaz transfer döneminde başarılı olması olduğunu söyledi.

Eberl'in, diğer spor direktörü Christoph Freund ile iş birliği içinde, kulübün ihtiyaç duyduğuna inandığı iki oyuncu olan Nathaniel Brown ve Ismael Saibari'yi kadroya katmayı başardığını, ayrıca yönetim kurulunun her iki transfere de "büyük bir memnuniyetle" onay verdiğini kaydetti.

Faslı yıldız Saibari'nin Dünya Kupası sırasında dikkatini çektiğini belirten Hoeness, Eintracht Frankfurt'tan gelen Brown'ı ise "muazzam bir yetenek" olarak nitelendirdi ve şunları ekledi: "İngiltere'den teklifleri vardı ama hiçbir zaman onları düşünmedi. Bayern Münih'e transfer olmayı çok istiyordu. Böyle oyuncuları severim."

Hoeness ayrıca kulübün Noel Aseko, Daniel Peretz, Alexander Nübel ve Jonah Kusi-Asare'nin satışından elde ettiği mali gelirleri de övdü.