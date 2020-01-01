Hleb: Belarus'ta koronavirüsü umursamıyorlar

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski futbolcu Alexander Hleb, koronavirüse rağmen ülkesi Belarus'ta futbolun devam ediyor olmasını eleştirdi.

Belarus, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını büyümeye devam ederken Avrupa'da spor faaliyetlerine ara vermeyen tek ülke olmayı sürdürüyor.

ve gibi takımlarda oynayan, 'de ise ve formaları giyen eski futbolcu Alexander Hleb, ülkesinde futbol maçlarının oynanmaya devam ediyor olmasına ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

The Sun gazetesine konuşan Hleb, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun koronavirüs salgını kapsamında aldığı tartışmalı kararları şu şekilde eleştirdi:

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"Tüm dünya şu anda Belarus ligini izliyor. Televizyonu açan herkes bizi görüyordur."

"Amerika'da NHL (Ulusal Hokey Ligi) ertelendiğinde birçok hokey oyuncusu oynamak için 'ya gitti. Belki ve da futbola devam etmek için Belarus'a gelir, ne dersiniz? Avrupa'da futbol oynayabileceğiniz tek yer burası. Belki o zaman Belarus halkı da mutlu olur."

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Şu ana kadar 51 kişide koronavirüs tespit edilen Belarus'ta kimsenin hastalığı umursamadığını belirten deneyimli isim şöyle devam etti:

"Koronavirüs, Şampiyonlar Ligi ve 'nin ertelenmesine sebep oldu. UEFA doğru olanı yaptı. Ama Belarus'ta koronavirüs kimsenin umrunda değil. Bu inanılmaz bir şey. Herkes İspanya ve İtalya'da olanları biliyor. Ama bizim ülkemizde başkanlık makamındakiler durumun haberlerde söylendiği kadar büyük olduğuna inanmıyor. Birçok genç insan ve öğrenci de böyle düşünüyor."

"Ben ailemi evde tutuyorum. Ama dışarı çıktığımda sokaklar ve restoranlar hala dopdolu. Kimsenin umrunda değil. Ben ailemi ve sağlığımı düşünüyorum. Bizim ülkeyi açıklamak çok zor. Tüm ligler ertelendi ama biz herhangi bir sorun görmüyoruz. Neden bilmiyorum."