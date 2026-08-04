Bir rapor, Trabzonspor Kulübü ile Mısırlı yıldız Muhammed Salah arasında süren müzakerelerde yeni bir gelişme olduğunu ortaya koydu. Türk kulübü, transferi bu yaz transfer döneminde bitirmenin peşinde.

Türk gazetesi "61 Saat"'e göre iki taraf arasındaki müzakereler oldukça ileri bir aşamaya ulaştı; Trabzonspor yetkilileri, transferi resmi olarak tamamlamaya hazırlık amacıyla Salah'tan gelecek nihai yanıtı bekliyor.

Gazete, Muhammed Salah'ın Trabzonspor yönetiminden ilk talebinin maaşının bir kısmını peşin almak olduğunu, Türk kulübünün de iki tarafın görüşlerini yakınlaştırmak için bu talebi anında kabul ettiğini ekledi.

Gazete, herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmaması halinde, Mısır Millî Takımı kaptanını İstanbul'a taşımak üzere yarın çarşamba günü Yunanistan'a özel bir uçak gönderileceğini, ardından oyuncunun transfer işlemlerini tamamlamak için Trabzon şehrine gideceğini açıkladı.

Mısırlı yıldızla anlaşma adımı, kulüp taraftarları arasında bir heyecan dalgası yarattı; zira yönetim, transferin tamamlanması halinde oyuncuya varışının hemen ardından özel bir karşılama düzenlemeye hazırlanıyor.

Gazete raporunu, Trabzonspor yönetiminin Liverpool efsanesinin dosyasını bitirmesinin ardından bir hücum transferini bağlamak için harekete geçeceğini belirterek noktaladı. Yönetim, Nijeryalı forvet Paul Onuachu'nun tek başına hücum hattını yönetmeye yeterli olacağına ikna olmuş değil. Kulüp başkanı, yeni transferleri bitirmek için teknik direktör Fatih Tekke ile hazırlık kampının bitiminin ardından bir toplantı yapacak.

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