Hızlı tepki… “FIFA”, İspanya maçı öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı’nın talebini kabul etti

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un resmi talebine yanıt vererek, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya arasında oynanacak maçın başlamasından önce bir dakikalık saygı duruşu düzenlenmesini kararlaştırdı.

Bu talep, Nice şehrini vuran terör saldırısının kurbanlarının anısına yapılmaktadır. 14 Temmuz 2016 akşamı, bir adamın bir kamyoneti kasıtlı olarak Bastille Günü'nü kutlamak için İngiliz Parkı'nda toplanan kalabalığa sürmesi sonucu bir araç saldırısı meydana gelmişti. Saldırı sonucunda 84 kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan ise polis tarafından öldürülmüştü.

Macron, “X” sitesindeki hesabı üzerinden, Salı akşamı ABD’nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde bulunan AT&T Stadyumu’nda, merakla beklenen maçın başlama düdüğünden önce bir dakikalık saygı duruşu töreni düzenleneceğini duyurdu.

Fransız Cumhurbaşkanı, talebi hızlı bir şekilde kabul ettiği için Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino’ya teşekkür etti.

Maç, 14 Temmuz 2016'da Fransa'nın ulusal bayramı "Bastille Günü" kutlamaları sırasında meydana gelen kanlı saldırının 10. yıldönümüne denk geliyor. O saldırıda, bir kamyon şoförü Nice sahilinde kutlama yapan kalabalığın üzerine dalmış ve 85 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Şampiyonluk için en güçlü iki aday olan Fransa ve İspanya arasındaki zirve maçı, Mekke saatiyle tam 22:00'de başlayacak. Maç, bu kez Fransa'nın yakın tarihindeki en trajik terör saldırılarından birinin kurbanlarına adanacak bir anma anıyla başlayacak.