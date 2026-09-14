Video yardımcı hakem Matt Donohue, Old Trafford'daki felaket hatasının bedelini bu hafta İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasındaki maçları yönetmekten men edilerek ödedi.

Hakem komitesi yetkilileri, dün pazar günü oynanan Manchester derbisinin bitiş düdüğünden yalnızca üç saat sonra kamuoyuna açık bir özür sunmuştu. Bunun nedeni, Enzo Fernandez'e karşı bariz bir ofsayt ihlali bulunmasına rağmen Donohue'nun Erling Haaland'ın golünü hatalı biçimde geçerli saymasıydı.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, Donohue ve yardımcısı Blake Antrobus, milli maç arasından önceki son hafta için hakem atama listesinden çıkarıldı.

Profesyonel Hakemler Komitesi sözcüsü şunları söyledi: "Matt Donohue ve Blake Antrobus, pazar günü oynanan Manchester derbisinin ardından bu haftanın maçları için herhangi bir görevlendirme almadı."

Sözcü sözlerine şöyle devam etti: "Hakem komitesi başkanı Howard Webb ve idari ekip tarafından alınan karar, maç hakemlerine ilişkin en son görevlendirmelerin duyurulmasıyla birlikte geldi. Bu da Manchester United ile Manchester City maçındaki video yardımcı hakem ile video teknolojisi yardımcı hakeminin en azından milli maç arasından sonrasına kadar herhangi bir maç yönetmeyeceği anlamına geliyor."

Howard Webb, bitiş düdüğünden birkaç dakika sonra, eski öğretmen Donohue ile iletişime geçerek hatasına açıklama getirmesini istedi. Tottenham taraftarı olan Donohue, Essex bölgesine mensup olup 10 yıl önce üniversite eğitimi için Manchester'a taşındı ve halen orada ikamet ediyor.

Profesyonel Hakemler Komitesi, olayla ilgili resmi bir açıklamayı pazar günü akşam saat dokuzdan kısa bir süre sonra yayımladı.

Komite sözcüsü şunları söyledi: "Video yardımcı hakem, pozisyonun olası etkisini kavrayamadı ve saha kenarındaki ekran üzerinden pozisyonun tekrar incelenmesini önermesi gerekirdi."

Sözcü şunları ekledi: "Bu akşam, bir değerlendirme hatası olarak gördüğümüz durumu kabul etmek için Manchester United ile iletişime geçildi ve olayla ilgili kapsamlı bir inceleme yapılacak."

Meselenin insani bir hatayla ilgili olduğu kabul edilse de, Webb kararlı bir adım atılması gerektiğinin farkına vardı.

İngiltere Premier Lig yetkilileri, incelemenin hızlı olması ve bunun tekrarını önlemek için net ve güçlü öneriler sunması beklense de, Webb'in proaktif tepkisinin krizin ele alınmasına katkı sağladığını düşünüyor.

"The Sun", İngiltere Premier Lig birliğinin, hatanın sorumluluğunu kamuoyu önünde üstlenmenin önemli ve açık bir adım olduğuna inandığı için Webb ve hakem komitesine herhangi bir resmi itirazda bulunmayı planlamadığını doğruluyor.

Bu karar, Donohue ile Antrobus'un en azından 11 Ekim'e kadar herhangi bir maçta hakemlik görevi almayacağı anlamına geliyor.



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