Başarılı stoper, performansı kadar taktığı maskeyle de konuşuluyor.

Gvardiol, Dünya Kupası sırasında kendisini çok iyi gösterdi ve çeyrek final maçında en büyük favorilerden birisi olan Brezilya'yı elediklerinde kalesini en iyi şekilde savundu.

Bu durum; Alman ekibine büyük bir para kazandırabileceği anlamına geliyor.

Geçen yaz Chelsea ile yoğun bir şekilde bağlantılı olan Gvardiol, etkileyici performansını en büyük sahnede gösterdiği için Avrupa futbolunun zirvesine çıkacak gibi görünüyor.

Zlatko Dalic'in çok güvendiği isimlerden birisi olan başarılı stoper, şimdiye kadar Hırvatistan'ın Dünya Kupası maçlarının her dakikasında oynadı.

Ancak 20 yaşındaki oyuncu, her maçta taktığı maske sayesinde daha da dikkat çekiyor. Peki, bunun sebebi nedir?

Gvardiol, neden Dünya Kupası'nda maske takıyor?

Gvardiol, Dünya Kupası başlamadan önce Leipzig'de oynarken geçirdiği sakatlık nedeniyle maske takmak zorunda kaldı.

SC Freiburg'u 3-1 yendikleri sırada takım arkadaşı Willi Orban ile çarpıştı ve maalesef burnunu kırdı.

Bunu Hırvat sağlık personeli ile Leipzigler arasındaki tartışmalar takip etti ve Gvardiol'ün forma giyebilmesi için koruyucu maske takması gerektiğine karar verildi.

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Kısa bir süre sonra, Leipzig'in bir hafta sonra Werder Bremen'e karşı oynadığı maçta, Dünya Kupası'ndan önceki son maçta oynayarak tekrar aksiyona döndü.

Hırvatistan'ın doktoru Sasa Jankoviç'in sakatlığından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, savunma oyuncusunun Dünya Kupası'na katılımıyla ilgili çok az endişe vardı:

"Tatsız bir darbe olsa da, Josko için endişelenmemize gerek yok."

Maske, yüz kemiklerinin daha fazla zarar görmesini önlemek için tasarlandı ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından 'tehlikesiz koruyucu ekipman' olarak sınıflandırıldı. Bu yüzden, maskenin futbolda kullanımına izin verildi.

Turnuva başlamadan önce Tottenham'ın yıldızı olan Güney Koreli Heung-Min Son da maske takacağını açıklamıştı.