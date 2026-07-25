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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

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Hilal transferini bitiremedi: Ahli yeni bir Suudi oyuncuya yaklaştı

Transfers
Al Hilal
Al Ahli
R. Al Otaibi
Premier Lig
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da yaz transfer dönemi kızıştı

Ezeli rakibi Al Hilal'in daha önce transferinde başarısız olmasının ardından, Al Ahli kulübü mevcut yaz transfer döneminde yeni bir Suudi oyuncuyla anlaşmaya yaklaştı.

Suudi gazeteci Halid el-Zahrani, Al Ahli'nin mevcut yaz transfer döneminde sağ bek Radi el-Uteybi ile anlaşmak amacıyla Al Ettifaq kulübüyle resmi görüşmelere başladığını söyledi.

El-Zahrani, El-Uteybi'nin Al Ettifaq ile olan sözleşmesinin gelecek sezon sonunda bittiğini, bunun da "Faris ed-Dahna"yı oyuncuyu bedelsiz kaybetmektense ayrılığı konusundaki pazarlıkta esnek davranmaya itebileceğini açıkladı.

Radi el-Uteybi, Suudi futbolunda sağ bek mevkisindeki en dikkat çekici oyunculardan biri olarak kabul ediliyor; öyle ki Al Hilal, Portekizli Joao Cancelo'nun ayrılığını telafi etmek için geçen kış transfer döneminde onu kadrosuna katmaya çalışmış, ancak bunu başaramamıştı.

26 yaşındaki oyuncu futbol kariyerine Al Wehda kulübünde başladı; 2019'da A takıma yükseltildi, ardından bir sonraki sezon Uhud'a, oradan da kendisini Al Qadisiyah'a kiralayan Al Hazem'e geçti, sonrasında 2023 yazında Al Ettifaq'a satıldı.

Premier Lig
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Al Diriyah
DIR
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Al Ahli
AHL
Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
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Al-Faisaly
AFS

El-Uteybi son üç sezonda Al Ettifaq'ın on birinde asli bir yer edindi ve 25 maçta forma giyip 3 gol pası vererek en parlak dönemine geçen sezon ulaştı.

Al Ahli'nin sağ bek mevkisinde Ali Mecraşi ve Muhammed Abdurrahman'ı elinde bulundurduğunu belirtmek gerekir; bu da Radi el-Uteybi'nin gelecek sezon takımda üstleneceği rol konusunda bazı soru işaretleri yaratıyor.

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