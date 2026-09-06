Hilal, tarih yazmak için Liverpool'un mimarına başvuruyor

Hilal kulübü, entegre bir spor projesi inşa etme yolunda yeni bir adım attı; İngiliz futbolunun en önde gelen idari isimlerinden birinden yararlanarak spor yapısını güçlendirmeyi ve kulübü yerel ve kıtasal düzeyde yeni bir rekabet aşamasına taşıyacak büyük Avrupa deneyimlerinden istifade etmeyi hedefliyor.

Prens Nevvaf bin Saad başkanlığındaki Hilal kulübü şirketi yönetim kurulu, İskoç Richard Hughes ile spor direktörü görevi için sözleşme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Hughes, başkent Riyad'a ulaştı ve görevine resmen başladı; böylece İngiliz futbolunda idari alanda geçirdiği yılların ardından yeni bir tecrübeye adım atıyor.

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Hughes, spor yönetimi alanında geniş bir tecrübeye sahip. Son görevi İngiliz Liverpool kulübünün spor direktörlüğüydü; bu da onu takım kurma, transfer dosyalarını yönetme, oyuncu temini ve gözlemcilik konularında geniş bilgiye sahip isimlerden biri hâline getiriyor. Bunlar, Hilal'in önümüzdeki dönemde geliştirmeyi hedeflediği alanlar.

Hughes'tan yararlanılması, Hilal'in yalnızca yıldızlarla sözleşme imzalamaya dayanmayan, aynı zamanda yetenekleri keşfetmek, transferleri seçmek ve kulübün farklı takımlarını "Zaim"in hedeflerine uygun şekilde geliştirmek için uzun vadeli bir strateji oluşturmaya yönelik entegre bir spor sistemi kurma yönelimi çerçevesinde geliyor.

Hilal ayrıca Hughes ile birlikte çalışacak spor yönetiminin kadrosunu da açıkladı. Kadroda futbol teknik direktörü olarak İngiliz Simon Francis, oyuncu temin direktörü olarak İskoç Mark Burchill, gözlem direktörü olarak İskoç Craig Mackie, birinci teknik gözlemci olarak İngiliz Harry Arter ve alt yaş kategorileri teknik direktörü olarak Suudi Abdulhakim el-Tuveycri yer alıyor.

Bu kadro, Hilal'in Avrupa deneyimleri ile ulusal yetkinlikleri bir araya getiren uzmanlaşmış bir spor yönetimi kurma yönündeki net arzusunu yansıtıyor; amaç, kulüp içindeki çalışmaya daha profesyonel temeller koymak ve önümüzdeki yıllarda en üst düzeyde rekabete devam etmek.

Hughes'un görevine resmen başlamasıyla, Liverpool'un eski spor direktörü Hilal ile yeni bir mücadeleye başlıyor; "Zaim" taraftarları ise onun tecrübesinin, kulübün tarihinde yeni bir sayfa yazabilecek bir proje ortaya koymaya katkı sağlamasını büyük bir beklentiyle bekliyor.

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