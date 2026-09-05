Liverpool kulübü, İskoç sportif direktörü Richard Hughes'un görevi devralmasından yaklaşık iki yıl sonra görevinden ayrıldığını açıkladı. Hughes'un önümüzdeki dönemde Suudi kulübü Al Hilal'de aynı görevi üstleneceğine dair neredeyse kesinleşmiş spekülasyonlar dikkat çekiyor.

Liverpool kulübü, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı ve bu açıklamada Hughes'un yeni bir mücadeleye atılmak üzere kulübün sportif direktörlüğü görevinden istifa ettiğini doğruladı. Kulüp ayrıca, önümüzdeki dönemde onun yerine gelecek kişiyi belirleme çalışmalarının şu anda sürdüğünü belirtti.

İngiliz kulübü bu mücadelenin ne olduğunu açıklamamış olsa da, daha önceki basın haberleri Hughes'un yaz transfer döneminin sona ermesinin hemen ardından Al Hilal'in yeni sportif direktörü olacağını doğrulamıştı; bu dönem de geçtiğimiz salı günü sona ermiş bulunuyor.

Suudi kulübü, Hughes'un çalışma ekibindeki fertlerle, başta içinde bulunulan yaz transfer döneminde "Lider"in operasyonlarının yönetimi sorumluluğunu üstlenen İngiliz Simon Francis olmak üzere anlaşma sağlayarak onun yolunu döşedi.

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Hughes, İngiliz kulübünün yayımladığı veda mesajında şunları söyledi: "Her şeyden önce, geldiğimde söylediklerimi tekrarlamak isterim: Bu muhteşem ve eşsiz kuruma hizmet etme fırsatını bulmak benim için büyük bir gurur kaynağıydı ve bu, her zaman minnettar olacağım bir şey."

Şöyle devam etti: "Takdirim, destekleri ve liderlikleri için yönetime ve sahiplere; Liverpool kulübünün bugünkü haline gelmesi için her düzeyde çok şey ortaya koyan kulüp çalışanlarına; ve muazzam katkı sunan oyunculara da uzanıyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Aynı şekilde, maçlar ne zaman ve nerede oynanırsa oynansın takımı büyük kalabalıklar halinde destekleyen taraftarlara da... Kulübü her zaman büyük bir sevgiyle takip edip destekleyeceğim ve ilgili herkese bu sezonda ve sonrasında her türlü başarıyı diliyorum."

Richard Hughes, Bournemouth kulübünde aynı görevi yürütmesinin ardından, Haziran 2024'ten bu yana Liverpool kulübünde sportif direktörlük görevini üstleniyordu.

Görev süresi boyunca Liverpool, tarihinde ikinci kez Premier Lig şampiyonluğunu ve genel olarak 20. şampiyonluğunu kazanmayı başardı; ayrıca bu iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katıldı.