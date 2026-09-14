Katar ekibi El Garafa, Cezayirli orta saha oyuncusu İsmael Bennacer'i, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşısında AFC Şampiyonlar Ligi Elit macerasına başlamasına yalnızca 24 saat kala kadrosuna kattığını açıklama kararı aldı.

Al Hilal, Asya kupasındaki lig aşamasının ilk haftasında yarın Salı günü sahasında El Garafa'yı Kingdom Arena'da ağırlayacak.

Maça 24 saat kala El Garafa, resmî "X" hesabından bir video paylaşarak Bennacer ile anlaştığını duyurdu.

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Cezayirli orta saha oyuncusu, Milan'ın geçtiğimiz Ağustos ayında sözleşmesini feshetmesinin ardından bonservissiz bir transferle Katar ekibine katılacak. Kulübün açıkladığına göre oyuncu 10 numaralı formayı giyecek.

Bu karar, Bennacer'in Milan dışında geçirdiği bir buçuk sezonun ardından geldi. Bu süreçte formunu yeniden yakalamak ve San Siro'dan uzakta düzenli olarak oynama fırsatı bulmak amacıyla önce Fransız ekibi Olympique Marsilya'ya, ardından Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.

28 yaşındaki oyuncu en iyi seviyesine geri dönmeyi başaramadı. Bu durum, Bosnalı teknik direktör Vladimir Petkoviç'i onu ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'ndaki Cezayir Millî Takımı kadrosundan çıkarmaya yöneltti.