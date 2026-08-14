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imago-sport-1081064771.jpgAbdullah Ahmed
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Çeviri:

Hilal, Feysali'yi devirdiği gecede tarihi geleneğini sürdürdü

Al Hilal - Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Premier Lig
Suudi Arabistan

Zeim başlangıçlarda düşmez

Hilal, Roshn Pro Lig'deki serüvenine başlarken tarihi alışkanlığını sürdürdü. Cuma akşamı, turnuvanın ilk hafta müsabakaları kapsamında Feyha'yı 4-2 mağlup etmeyi başaran ekip, yeni sezona değerli bir galibiyetle başladı.

"Lider"in Feyha karşısındaki galibiyeti sadece 3 puan hasadından ibaret değildi; takım bu sonuçla açılış haftasındaki müstesna sicilini de korudu. Tarih boyunca ligdeki serüvenine başlarken mağlubiyetten kaçınmayı sürdüren ekip için bu rakam, Hilal'in başlangıç darbesiyle başa çıkma gücünü yansıtıyor.

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Maça güçlü giren Hilal, ilk yarıda Karim Benzema, Malcom ve Ruben Neves aracılığıyla üç gol kaydetmeyi başardı. İkinci yarıda Feyha iki gol atarak geri dönmeye çalışsa da Hilal, Neves'in penaltıdan attığı dördüncü golle karşılaşmanın sonucunu belirledi.

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Bu galibiyetle Hilal, Roshn Lig'in ilk haftasındaki olumlu sonuç serisini sürdürdü ve rakiplerin ve koşulların sezondan sezona değişmesine rağmen, ta başından puan kaybetmenin hesapları arasında yer almadığını teyit etti.

Bu başlangıç, yeni sezondaki serüvenini sürdürmeden önce Hilal'e önemli bir moral desteği veriyor. Özellikle takım tüm kupalarda mücadele etmeyi hedeflerken, açılış haftasının "Lider"in mağlubiyetten kaçınma yönündeki tarihi alışkanlığından taviz vermediği bir randevu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

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