Hilal'in yeni kanat oyuncusu Hollandalı Cyriel Simmerville, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ilk haftasında Feysali'ye karşı 4-2 kazanılan maçtaki ilk resmi çıkışının ardından Zaim'in yıldızlarından birinin sert eleştirilerine maruz kaldı.

Hollandalı kanat oyuncusu, Feysali karşısında ilk on birde sahaya çıkmış, ancak ikinci yarıda net bir fırsatı garip bir şekilde harcamış, bu da penaltıya neden olmasına rağmen kendisine yönelik eleştirilere yol açmıştı.

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Hilal'in eski yıldızı Nasır El-Şemrani, "Dorina Gayr" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Simmerville bitiriciliği ideal şekilde yapamıyor ve sanırım Salem El-Devseri sakatlığından döndüğünde onun yedeğinde oturacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Salem El-Devseri harika bir oyuncu ve bitiriciliği mümkün olan en iyi şekilde yapıyor. Onunla A takıma yükseldiği dönemin başında birlikte oynadım ve bu açıdan Simmerville'e benziyordu, ancak çalışmayı sürdürerek hücumları harika bir şekilde sonuçlandırır hale geldi."

Şöyle bitirdi: "Simmerville'in en az bir fırsattan gol atması gerekiyordu, ama son derece cimriydi."