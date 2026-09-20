Hilal efsanesi: Bu oyuncu Riyad Mahrez ile kıyaslanamaz

Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski yıldızı Nasır el-Şemrani, El-Ahli'nin Sundowns karşısında aldığı yenilginin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. El-Şemrani, El-Ahli'nin Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincao'yu maç boyunca kaçırdığı fırsatlar nedeniyle eleştirirken, aynı zamanda onu Cezayirli Riyad Mahrez ile kıyaslamanın zorluğuna da dikkat çekti.

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El-Şemrani'nin eleştirileri, El-Ahli'nin Sundowns karşısında 2-1 mağlup olmasının ardından geldi. Takımın bir dizi fırsatı harcadığı bu karşılaşmada, özellikle maça geri dönmeye ve skoru eşitlemeye çalıştığı anlarda bu fırsatlar kaçırıldı.

El-Şemrani, "Dawrina Gheir" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Açıkçası Trincao birçok kolay fırsatı harcadı ve bunu nasıl yaptığını anlamıyorum. Bu tür maçlar belirleyici bir oyuncuya ihtiyaç duyar." El-Şemrani, hücum oyuncularının büyük karşılaşmalarda fırsatları değerlendirebilme yeteneğine sahip olmasının önemine işaret etti.

Eski Hilal yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Onu büyük ölçüde suçlayamam, ancak hiçbir şekilde Riyad Mahrez ile kıyaslanamaz." Bu sözleriyle, özellikle önemli maçlardaki belirleyicilik ve etki açısından Portekizli ve Cezayirli kanat oyuncuları arasında gördüğü farka dikkat çekti.

El-Şemrani'nin açıklamaları, Trincao'nun El-Ahli'de artan bir baskıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Özellikle oyuncunun ismi, takıma geldiği andan itibaren Mahrez'in ayrılığının yerini doldurma göreviyle ilişkilendirildi. Mahrez, geçtiğimiz dönemde El-Ahli'de büyük bir iz bırakmış ve takımın kıtasal başarılarındaki en öne çıkan yıldızlarından biri olmuştu.

Sundowns yenilgisi, El-Ahli'nin fırsatları gole çevirebilecek ve maçları küçük detayların belirlediği anlarda farkı yaratabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu bir ortamda, Trincao'nun büyük maçlarda kendisinden beklenen etkiyi gösterebilme kabiliyeti üzerindeki tartışmaları yeniden gündeme getiriyor.