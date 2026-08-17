Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın eski yıldızı Fahd Al-Hariifi, Al-Hilal yönetimine sert bir saldırı başlattı. "Lider"in kadrosundaki yabancı oyuncu fazlalığı olarak nitelendirdiği durumu eleştiren Al-Hariifi, öne çıkan bazı isimlerin ayrılmasına rağmen bu sayının devam etmesinin bir tür mali israfı yansıttığını belirtti ve tüm Roshn Ligi kulüpleri arasında rekabet adaletini garanti edecek bir mali denetimin gerekli olduğunu savundu.

Al-Hariifi'nin açıklamaları, Al-Nassr'ın transfer piyasasındaki hareketlerini açıkça etkileyen mali zorluklar yaşadığı bir dönemde geldi. Geçen sezondan biriken yükümlülükler ve borçlar, mevcut dönemde Portekizli Samu Costa ile yapılan anlaşma dışında "Al-Alami"nin yeni transferler yapma kapasitesini azaltmış durumda.

Al-Nassr efsanesi, Al-Hilal'in durumunun birçok soru işareti doğurduğunu düşünüyor. Özellikle son dönemde öne çıkan isimlerin ayrılmasına rağmen kulübün çok sayıda yabancı oyuncuya sahip olması dikkat çekiyor. Al-Hariifi, mali dosyanın ele alınış biçimini ve kulüplere uygulanan denetim kriterlerini sorguladı.

Al-Hariifi, "Dawrina Gheir" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Al-Hilal'de akıl almaz bir mali israf var ve yaşananlar karşısında mali denetimin nerede olduğunu bilmiyorum. Neymar'ı Brezilya'ya, Marcos Leonardo'yu Hollanda Ligi'ne ve Cancelo'yu Barcelona'ya satıyorsun, sonra takımda geriye 17 yabancı oyuncu kalıyor. İşte buna elbette mali israf denir."

Al-Nassr'ın eski yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Ne zaman konuşsak bize oyuncuları getirenin Prens Velid bin Talal olduğunu söylüyorlar; oysa bazıları mülkiyetin tamamen devredilmediğini söylüyor, ardından başka gelir kaynakları olduğunu söylüyorlar." Bu sözlerle kulübün finansman kaynakları ve mevcut kadrosunun maliyetleriyle başa çıkma kapasitesi etrafındaki tartışmalara işaret etti.

Al-Hariifi eleştirilerini sürdürerek kulüpler arasında mali kriterlerin neden farklılaştığını sorguladı ve şunları söyledi: "Al-Nassr'ı duvara toslatan mali denetim nerede? Rekabette adalet yok. Mevcut maaşların tamamını Velid bin Talal'in ödemesi akla yatkın mı? Peki takıma dönmesine ve Barcelona ile durumunun netleşmemesine rağmen Cancelo'nun maaşını kim ödüyor?"

Al-Hariifi, Al-Hilal'de açık olan dosyaların fazlalığının kendi bakış açısına göre kadro yönetimindeki bir düzensizlik halini yansıttığını değerlendirdi ve şunları ekledi: "Al-Hilal'de bir kaos ve savrukluk var; Karim Benzema'nın ayrılmasını ve ondan daha iyi bir oyuncu getirmelerini ihtimal dışı görmüyorum, aynı şekilde Yassine Bono için de." Böylece takımın öne çıkan yıldızlarından bazılarının geleceğine dair bir dizi tahminde bulundu.

Al-Hariifi'nin açıklamaları, transfer piyasasında kulüpler arasındaki farklar üzerine yeni bir tartışma başlatıyor. Özellikle Al-Nassr'ın karşı karşıya olduğu mali kriz göz önüne alındığında, kendisi bazı diğer kulüplerin hareket etme, oyuncu ve maaş dosyalarını yönetme konusunda daha fazla alana sahip olduğunu düşünüyor; bu durumun ise rekabette fırsat eşitliğini güvence altına almak için daha fazla şeffaflığa ve denetime ihtiyaç duyduğunu değerlendiriyor.