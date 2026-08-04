Suudi Arabistan ekibi Diriyye, Hilal'in kanat oyuncusu Brezilyalı Malcom'u kadrosuna katmak isteyen kulüplerin en yenisi oldu.

Malcom'un ismi son dönemde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta Brezilya'daki birçok kulüple anıldı; zira Hilal, yeni sezon başlamadan önce oyuncunun hizmetlerinden vazgeçmek istiyor.

Güvenilir İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Roshn Ligi'ne yeni yükselen Diriyye'nin, devam eden yaz transfer döneminde Malcom'u önümüzdeki sezonun sonuna kadar kiralık olarak almak için Hilal'e teklif sunduğunu söyledi.

Longari, "X" adlı sitedeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, Hilal'in Malcom'un ayrılığı fikrine karşı olmadığını, ancak transfere şu ana kadar onay vermeyen tarafın bizzat Brezilyalı oyuncunun kendisi olduğunu belirtti.

Hilal, yeni sezon başlamadan önce yabancı oyuncularla dolup taştı; özellikle West Ham United'dan Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville ile anlaşmasının ardından, bu yıldızların bir kısmından vazgeçmek zorunda kalıyor.

Malcom, 2023 yılında Rus ekibi Zenit'ten takıma katıldığı günden bu yana geçen üç sezon boyunca Hilal'in en önemli yıldızlarından biri oldu; özellikle "Lider"in ligi namağlup şampiyon olarak tamamladığı ilk sezonunda öne çıktı.

Geçen üç yıl boyunca Brezilyalı kanat oyuncusu, takımın bir kez Suudi Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına katkı sağladı; buna ek olarak iki Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası ve iki de Suudi Süper Kupası kazanıldı.