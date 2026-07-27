Hilal cehenneminden kaçış: Darwin Nunez yeni rotasını belirledi

Uruguaylı forvet Darwin Nunez, Hilal ile olan macerasını sona erdirmeye yaklaştı. Oyuncunun takımdan ayrılması zaman meselesi haline geldi. Transfer, Haziran 2027'ye kadar satın alma opsiyonlu kiralık şeklinde gerçekleşecek.

Konuya yakın kaynaklar, halihazırda Hilal kafilesiyle birlikte Avusturya'daki hazırlık kampında bulunan oyuncunun ayrılık için güçlü şekilde bastırdığını ve kulüp yönetiminden kiralık transferi için ilkesel onayı çoktan aldığını açıkladı.

Nunez başlangıçta sözleşmesinin feshedilmesini talep etmiş, ardından maaşının bir kısmından feragat etmesi karşılığında Hilal'in bir sezon boyunca alacaklarının bir kısmını üstlenmesini öngören uzlaşmacı bir formüle ulaşılmıştı.

Oyuncunun ayrılık konusundaki ısrarı, Avrupa kıtasına dönme ve kupalar için mücadele eden bir takıma katılma isteğinden kaynaklanıyor. Menajerleri son günlerde oyuncuyu Barcelona'ya önerdi ve dosya Katalan kulübü içinde değerlendirmeye alındı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Nunez'in bir sonraki durağı Portekiz Ligi olabilir. Portekiz futbolunun iki devi Porto ve Benfica'nın ciddi ilgisi bulunuyor. Tahminler, tüm tarafların Hilal kafilesinin 3 Ağustos'ta Suudi Arabistan'a dönmesinden önce transferi sonuçlandırmak istediğine işaret ediyor.

Benfica'ya dönüş seçeneği, oyuncu tarafından en sıcak bakılan seçenek olarak öne çıkıyor. Nunez, İspanyol ekibi Almeria'dan gelerek katıldığı bu kulüpte kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşamıştı. Portekiz ekibi bu transferde oyuncuyu Barcelona'nın elinden 25 milyon euro karşılığında kapmıştı. Nunez daha sonra parladı ve 75 milyon euroyu aşan bir bedelle Liverpool'a transfer oldu.

Ancak milli forvet, Premier Lig atmosferine uyum sağlamayı başaramadı ve Suudi Ligi'ndeki tecrübesinde de beklenen istikrarı bulamadı.

Atalanta ve Beşiktaş'tan başka teklifler almasına rağmen bu kulüplerle anlaşmaya varamadı. Barcelona'nın teklifi ise şimdiye kadar resmi bir adıma dönüşmemiş, yalnızca bir öneri olarak kalmaya devam ediyor.