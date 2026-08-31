Hilal, Ahli karşısında tarihi bir rekorun peşinde: Gerçekleşecek mi?

Tüm gözler salı akşamı "Kingdom Arena" stadına çevrilmiş durumda. Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen bu karşılaşmada Hilal, Ahli ile karşı karşıya gelecek. İki takımın hedefleri ise farklı: Bir yanda olağanüstü serüvenini sürdürmek ve mağlubiyetsiz siciline halel getirmemek isteyen bir takım, diğer yanda Hulud'a karşı aldığı son yenilginin ardından özgüvenini yeniden kazandıracak büyük bir galibiyet arayan bir başka takım.

Hilal, profesyoneller ligi tarihindeki en uzun mağlubiyetsiz serisine ulaşmaya bir adım kala maça çıkıyor. Üst üste 45 maçta yenilgiden kaçınan takım, bu süreçte 33 galibiyet ve 12 beraberlik elde etti. Böylece "Lider", son yıllarda müsabakanın en istikrarlı ve güçlü takımlarından biri olarak kendini kabul ettirmeye devam ediyor.

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Hilal, tarihi rekoruna eşitlenmek için Ahli karşılaşmasından yalnızca mağlubiyetsiz ayrılmaya ihtiyaç duyuyor. Takım daha önce Mayıs 2023 ile Kasım 2024 arasında üst üste 46 maçlık mağlubiyetsiz seri kaydetmiş, bu süreçte 42 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti. Ekip şimdi bu seriyi yeniden tekrarlamaya yaklaşıyor.

Ancak görev Ahli karşısında kolay olmayacak. Ahli, Suudi profesyoneller ligi tarihinin en uzun mağlubiyetsiz maç serisi rekorunun sahibi zaten. Takım, Ocak 2014 ile Şubat 2016 arasında üst üste 51 maçta sicilini korumuş, bu süreçte 33 galibiyet ve 18 beraberlik elde etmişti. Bu rekor bugüne kadar hâlâ ayakta duruyor.

Bu sayılar, klasiğe puan mücadelesinin ötesinde bir önem kazandırıyor. Hilal, kendi rekoruna daha da yaklaşmak ve muhteşem serisini sürdürmek için oynuyor; Ahli ise müsabakanın en güçlü takımlarından birini devirmek ve "Lider" için olası tarihi bir geceyi mahvetmek için çabalıyor. Bu, bugünü ve tarihi aynı anda bir araya getiren bir karşılaşma.

Puan durumu açısından ise Hilal, 9 puanla ikinci sırada yer alıyor ve 4 maçta 12 puana sahip olan lider Nassr'ın gerisinde bulunuyor. Ahli ise 6 puanla yedinci sırada geliyor. Bu durum, netleşmeye başlayan erken bir yarışta klasiğin puanlarını her iki takım için de iki kat daha önemli hale getiriyor.

Hilal zirvede takibi sürdürmek istiyor, Ahli ise son yenilgisini telafi edecek güçlü bir yanıt arıyor. Ancak tüm bunların ardında, sonuçlanmayı bekleyen tarihi bir sayı duruyor: Hilal, profesyoneller ligindeki en uzun mağlubiyetsiz serisine eşitlenecek mi, yoksa Ahli, "Lider" yeniden tarihe geçmeden önce onu durdurmayı başaracak mı?

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