Inter Milan, İtalya Ligi'nin dördüncü haftasında bugün pazartesi günü Udinese'yi 5-3 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

Udinese, 9. dakikada James Abankwah ile erken öne geçti, ardından Jurgen Ekkelenkamp 16. dakikada ikinci golü ekledi.

Inter, 26. dakikada Carlos Augusto'nun golüyle geri dönüşe başladı, ardından Nicolo Barella 35. dakikada attığı ikinci golle skoru eşitledi.

Nerazzurri, 57. dakikada Marcus Thuram ile maçta ilk kez öne geçti ve Pio Esposito 67. dakikada dördüncü golü ekledi.

Fildişi Sahilli oyuncu değişikliği Ange Yoan Bonny, 79. dakikada beşinci golü kaydederek Inter'in maçtaki gol şölenini tamamlarken, Idrissa Gueye uzatma dakikalarında Udinese için bir onur golü attı.

Böylece Inter, 12 puanla Roma ile eşit puanda İtalya Ligi puan tablosunun zirvesine geri dönerken, Udinese 4 puanla 13. sırada kaldı.





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