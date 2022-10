'Heung-min Son, Ibrahimovic'in özgüvenine, kibirli olmadan sahip' :Tottenham yıldızı, Mladen Petrić tarafından selamlandı

Mladen Petric, Heung-min Son'un Zlatan Ibrahimovic'in özgüvenine sahip olduğunu ama kibirli olmadığını söyledi.

NELER OLDU? Güney Koreli milli oyuncu, Tottenham'da yedi yıl içinde küresel bir yıldız haline geldi ve kuzey Londra'da taraftarların kalbinde büyük bir yer edindi. Daha önce Hamburg'da Son'la beraber çalışan Petric, 30 yaşındaki forvetin zirveye ulaşacağına inandığını söyledi ve Son'un yeteneklerini bir Ibrahimovic benzetmesi yaparak övdü.

NE SÖYLENDİ? Eski Hırvat milli futbolcu Petric, The Athletic'e verdiği demeçte Son hakkında şu şekilde konuştu: "Beni etkileyen şey: Son ilk sezonunda bile özgüven doluydu. Kendine o kadar güveniyordu ki neredeyse Zlatan Ibrahimovic gibiydi. Ama her zaman iki ayağı yere basan çok kibar bir insandı. Ancak yaşıtlarıyla, arkadaşlarıyla konuşurken onlara her zaman "Dünyanın en iyi oyuncularından biri olacağım, "Ben bu adamdan daha iyi iyiyim" derdi. (İyi kariyerli oyuncuları kast ederek)

BÜYÜK RESİM: Son, 2022/23 sezonunu Leicester karşılaşmasında yedek kulübesinden maça çıkıp hat-trick yaparak açtı.

SON İÇİN SIRADA NE VAR? Geçtiğimiz günlerde Arsenal'e 3-1 yenilen Tottenham, bugün Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak ve ardından cumartesi günü Brighton maçı ile birlikte lige geri dönecek.