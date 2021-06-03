Heung-Min Son: Harry Kane ayrılacak diye endişelenmiyorum!

Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son takım arkadaşı Harry Kane'in transferine ilişkin spekülasyonları değerlendirdi.

Tottenham’ın yıldız oyuncusu Kane’in yüklü bir bonservis karşılığında takımdan ayrılacağına yönelik iddialar gün geçtikçe büyüyor. Fakat İngiliz santrforun takım arkadaşı Son, bu söylentilere hala bir hayli tedbirli yaklaşıyor.

Bu sezon inanılmaz bir performans gösteren Harry Kane, Tottenham’da henüz bir kupa kazanamadı ve İngiliz oyuncunun kariyerinin geri kalanında bu gidişatı tersine çevirmek için takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor.

Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de yüklü bonservis bedelleriyle Tottenham’ın kapısını çalması beklenirken henüz Spurs tarafına ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor ve Son da bu belirsiz ortamda net bir ifade kullanmaktan çekiniyor.

Son ne söyledi?

Ülkesi Güney Kore’nin Dünya Kupası Elemelerinde oynayacağı maçlar için milli takım kampında bulunan Son, söylentilere temkinli yaklaştı:

“Şimdilik hiçbir şey kesinleşmiş değil. Onun muhtemel transferi için endişelenmek yerine Tottenham’da elimden gelenin en iyisini yapmalıyım.”

“Şu anda milli takıma ve Tottenham’a odaklanmak istiyorum. Muhtemelen Kane de böyle düşünüyordur, şu anda EURO 2020’ye hazırlanmakla meşgul.”

Kane’i kadrosuna katmak isteyen takımlar hangileri?

“Kane takımdan ayrıldı mı?” Son, yıldız oyuncunun takımdan kesin olarak ayrılacağı iddialarına daha temkinli yaklaşıyor.

Tottenham formasıyla 336 maçta 221 gol kaydeden Kane için birçok takımın sıraya dizileceği su götürmez bir gerçek.

İki Manchester devinin de bir santrfor transferi yapacağı konuşuluyor, özellikle Agüero’nun ayrılmasıyla City’nin bu transfer dönemini hareketli geçireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bir diğer Londra temsilcisi Chelsea’nin de bu transfer için girişimlerde bulunması bekleniyor fakat bir yandan Maviler’de de Olivier Giroud ve Tammy Abraham gibi isimlerin geleceği belirsizliğini koruyor. Ayrıca Kane’in eski hocası Mauricio Pochettino ile Paris Saint-Germain’de tekrar buluşması da ihtimaller dahilinde.

Peki diğer gelişmeler neler?

Tottenham’da uzun süredir bir teknik direktör belirsizliği de yaşanıyor. Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve Ryan Mason’u getiren yönetim, önümüzdeki sezon için hala bir teknik direktörle anlaşma sağlamadı.

Eski Chelsea ve Juventus teknik direktörü Antonio Conte, bu sezon Inter’le şampiyonluk yaşamasının ardından takımdan ayrıldı ve Tottenham için en büyük adaylardan biri haline geldi.

İtalyan teknik adam kendisini Premier Lig’e döndürecek bu anlaşmaya imza atarsa muhtemelen Kane ile geleceği hakkında özel olarak görüşecektir.

Son, Spurs’teki teknik direktör belirsizliği hakkında ise şunları söyledi: “Conte ile henüz anlaşılmış değil, dolayısıyla benim de bu konu hakkında konuşurken dikkatli olmam gerek. Şimdilik netleşen bir durum yok ve ben de farklı bir bilgiye sahip değilim. Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

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