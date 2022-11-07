Tottenham menajeri Antonio Conte, Heung-min Son'un bu ay başlayacak Dünya Kupası'nda oynayacağından emin.

Son gözünden ameliyat oldu

Pazar günü oynanan Liverpool maçını kaçırdı

Conte yakında sahaya dönmesi için onu destekledi

NE OLDU? Güney Koreli yıldız, Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'ya karşı oynadığı mücadelede beyin sarsıntısı geçirdi ve gözünden ameliyat olması gerektiği ortaya çıktı. Son, sakatlığı nedeniyle Pazar günü oynanan Tottenham maçını kaçırdı. 30 yaşındaki oyuncunun 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda forma giymesi zor görünüyordu ancak Antonio Conte, Son'un turnuvada oynayabileceğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Antonio Conte şunları söyledi: "Ameliyattan sonra Son'a bir mesaj gönderdim. Bu durumdan dolayı oldukça hayal kırıklığı yaşıyordu. Ama umarım çok iyi bir şekilde iyileşir ve Dünya Kupası'nda oynar çünkü ben de bir oyuncuydum ve bu turnuvanın önemini biliyorum. Son da bu gece bizi özledi. Çabucak geri dönüp Dünya Kupası'nda oynayacağından eminin. Şu anda hastanede değil, evde."

BÜYÜK RESİM: Güney Kore, 30 yaşındaki oyuncunun iyileştiğini görmek için can atıyor. Son, milli takımın kaptanı ve 105 maçta 35 gol atarak ülkesinde tüm zamanların en golcü dördüncü oyuncusu oldu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty

Getty

Getty Images

TOTTENHAM İÇİN SIRADA NE VAR? Conte'nin ekibi, Çarşamba günü İngiltere Lig Kupası'nda Nottingham Forest'a karşı mücadele verecek. Ardından ise Premier Lig sahnesine dönüp Leeds United'ı ağırlayacaklar. Dünya Kupası öncesinde son maçları Jesse Marsch'ın öğrencilerine karşı olacak.