Het Parool: Jordi Cruijff, Ajax'ın bir bölümünde kendini dışladı

Het Parool gazetesinin araştırmasına göre, özellikle oyuncu izleme departmanında teknik direktör Jordi Cruijff’in çalışma tarzına yönelik büyük bir memnuniyetsizlik hakim. Yöneticinin oyuncu izleme ekibini görmezden geldiği ve özellikle de yakın arkadaşı Joel Lara’nın tavsiyelerine kulak verdiği belirtiliyor. Çeşitli oyuncu izleme görevlilerinin Ajax’tan ayrılmayı düşündüğü bildiriliyor.

Amsterdam gazetesi, "Cruijff, scouting departmanının çıktısına pek ilgi göstermiyor" diye yazıyor. Teknik direktör, Johan Cruijff ArenA'daki göreve başladıktan sonra, scoutların çalışma ve raporlama yöntemlerini derinlemesine incelememiş. Cruijff, 'baş scout' olarak görev yapan ve Maccabi Tel Aviv ile FC Barcelona'da birlikte çalıştığı dönemden tanıdığı Lara'ya daha fazla güveniyor gibi görünüyor.

Cruijff, Lara'ya o kadar güveniyor ki, görüşmeler sırasında bu yakın arkadaşının Amsterdam'da da bir görev almasını şart koştu. "Ajax, Cruijff'in mevcut yapıyı altüst edeceğini bilerek bunu kabul etti." Konuyla ilgili bir kaynağa göre, Cruijff, scouting departmanının son yıllarda yaptığı çalışmalardan pek etkilenmemiş.

Het Parool'a göre Cruijff, scoutlar arasındaki hoşnutsuzluktan haberdar. Son dönemde Lara ile birlikte bu departmana daha fazla ilgi gösterdi. Buna rağmen, çeşitli scoutlar başka bir yerde yeni bir macera yaşamayı ciddi olarak düşünüyor.

Futbol işleri direktörü Marijn Beuker de Cruijff'in Ajax içindeki gücünün etkisini hissediyor. Teknik direktör, daha önce Beuker'in yaptığı gibi, Jong Ajax ve 19 yaş altı takımla ilgili tüm kararları alıyor.

Bir içeriden bilgi sahibi kişi, Ajax'ın teknik politikasının son yıllarda çok öngörülemez olduğunu açıklıyor: "Her yeni teknik direktörle birlikte rüzgarın yönü değişiyor. Ayrıca mevcut teknik liderlerin kalitesine de eleştiriler yöneltiliyor."

Ajax gözlemcisi Bart Sanders, bu hafta Pantelic Podcast'te Cruijff'e sert çıktı. Ona göre, teknik direktör Ajax'ta tek başına hareket ediyor ve henüz tüm scouting ekibiyle tanışmamış bile. Ancak kulüp gözlemcisi Mike Verweij'e göre bu tamamen saçmalık.

"Marc Overmars'ın sağ kolu Gerry Hamstra'ydı. Ajax'ta ise Cruijff'in yanında, hukuki işleri yürüten Daniël de Ridder ve teknik direktör Siem de Jong bulunuyor. Marc Overmars'ın ise çok saygın ve yetkin bir baş scout olan Henk Veldmate vardı. Jordi Cruijff'in ise Joel Lara var," diyor De Telegraaf'ın podcast'i Kick-Off'ta.