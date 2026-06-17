Hervé Renard, Lamouchi hakkında dokunaklı bir mesaj yayınladı

Fransız Hervé Renard, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası macerasına hazırlanıyor; ancak bu kez Tunus milli takımının yedek kulübesinde yer alacak.

2018'de Fas'ta ve ardından 2022'de Suudi Arabistan'da geçirdiği dönemlerin ardından, 57 yaşındaki teknik direktör, 2026 Dünya Kupası'nda Kartaca Kartalları'nın teknik direktörlüğüne atandı.

Tunus milli takımının İsveç'e karşı aldığı ağır yenilgi (5-1) ve bunun sonucunda Sabri Lamouchi'nin görevden alınmasının ardından gergin bir ortamda, yeni teknik direktör büyük başarılara imza atmayı hedefliyor. Renard, bir basın toplantısında bu konudaki kararlılığını en başından itibaren ortaya koydu.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Hervé Renard Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Bana ulaştıklarında bir an bile tereddüt etmedim."

Ve şöyle devam etti: “Futbolda hayat olduğu sürece umut da vardır. Üstelik bu bir Dünya Kupası, olağanüstü bir etkinlik. Bu etkinliğin etrafındaki tutkuyu biliyorum ve bu da beni katılmaya itti. Kolay olmayan bir meydan okuma, ancak motive edici.” Ardından Fransız teknik direktör, Lemouchi’ye bir mesaj göndererek şunları söyledi: “Sabri’yi (Lemouche) şahsen tanıyorum ve bir teknik direktöre böyle bir şey olduğunda kendimi her zaman onun yerine koyarım çünkü kariyerimde benzer bir deneyim yaşadım ve bu çok acı vericiydi. Onun çabalarını takdir etmeliyiz. O felaketle sonuçlanan ilk maçın bedelini o ödedi ve eminim ki oyuncular da bunun farkında ve onun için üzülüyorlar.”

Tunus milli takımının bir sonraki maçı, grup aşamasının ikinci turunda önümüzdeki Pazar sabahı Japonya ile oynanacak.