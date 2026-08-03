Fildişi Sahili Milli Takımı, Afrika futbolunun tarihini yazan en önemli teknik adamlardan birinin liderliğinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Zira Fransız Hervé Renard, "Filler"in başına dönmeye oldukça yaklaştı. Bu adım, özellikle teknik direktör Emerse Faé'nin milli takımla birkaç ay önce elde ettiği başarıların ardından geldiği için büyük tartışmalara yol açtı.

Fransız "Le Parisien" gazetesi, 57 yaşındaki Hervé Renard'ın Fildişi Sahili Milli Takımı'nı çalıştırmaya dönmesine az bir adım kaldığını ortaya koydu ve atanmasının resmi olarak açıklanmasının önümüzdeki 48 saat içinde gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

Gazete, Hervé Renard'ın geçtiğimiz dönemde birçok milli federasyonun ilgisini çektiğini, ancak sözleşmesinin yenilenmesi konusunda anlaşmaya varılamadan Fildişi Sahili Federasyonu'ndaki görevi sona eren Emerse Faé'nin yerine, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın başına geçmeye en yakın isim haline geldiğini de ekledi.

Fildişi Sahili Federasyonu'nun Emerse Faé'nin sözleşmesini yenilememe kararı, teknik adamın milli takımla elde ettiği dikkat çekici sonuçlar göz önüne alındığında sürpriz oldu.

Faé, 2024 yılının kışında Fransız Jean-Louis Gasset'in yerine Fildişi Sahili'nin başına geçmiş ve tarihi bir başarıyla "Filler"i 2024 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşımayı başarmıştı. Ardından olumlu sonuçlarını sürdürerek milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna kadar götürmüştü.

Fildişi Sahili Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Norveç Milli Takımı'na 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti, ancak bu tura ulaşarak ülke tarihindeki en iyi katılımı gerçekleştirdi.

Faé'nin elde ettiği başarılara rağmen, Idriss Diallo başkanlığındaki Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, başta 2027 Afrika Uluslar Kupası olmak üzere önümüzdeki hedeflere hazırlık kapsamında teknik kadroda değişiklik yapma kararı aldı.

Fransız gazeteye göre federasyon, Afrika futbolundaki büyük tecrübesine ve daha önce milli takım tarihinin en önemli anlarından birini birlikte yaşadığı Fildişi Sahili taraftarlarıyla olan özel ilişkisine dayanarak, önümüzdeki dönemi yönetmek için Hervé Renard'ı en uygun adam olarak görüyor.