Hernan Crespo: Lautaro Martinez yeni Agüero olabilir

Arjantinli eski yıldız oyuncu, Barcelona'nın radarındaki vatandaşı hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen kulüplerden biri olan 'nın hedeflerinden biri 'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez'in vatandaşı eski futbolcu Hernan Crespo, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada 22 yaşındaki oyuncunun "Yeni Sergio Agüero" olabileceğini söyledi.

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Crespo "Hepimiz Mauro Icardi ve Paulo Dybala'yı biliyoruz. Lautaro Martinez'in de neler yapacağını göreceğiz. Lautaro yeni Agüero olabilir. Agüero kadar keskin olmasa bile Sergio'dan daha iyi bir takım oyuncusu. Lautaro çok hareketli bir oyuncu bu sayede de Lukaku gibi bir forvetle aynı anda sahada kalabiliyor. Mentalitesine gerçekten beğeniyorum" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

2002 yılında Ronaldo'nun ayrılmasının ardından Inter'e transfer olan Crespo, Brezilyalı efsane oyuncu hakkında ise "Benim jenerasyonumdaki insanlar için Ronaldo bir fenomen. ve aynı dönemde oynadıkları için birbirlerinin gelişmesine yardımcı oldular ama Fenomen Ronaldo çok daha farklıydı" şeklinde konuştu.