"Her konuda geç kaldı": Vinicius, Real Madrid'i ateş hattına sürüklüyor

"Real Madrid her konuda geç kalıyor, affedilmez bir yönetim hatası", eski milli file bekçisi Santi Cañizares, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın geleceğiyle ilgili giderek tırmanan tartışmaların gölgesinde bu ateşli sözlerle Kraliyet Kulübü yönetimine ateş açtı.

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ve Brezilya Milli Takımı'nın turnuvadan erken elenmesinin üzerinden bir haftadan fazla süre geçmesine rağmen, sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Vinicius'un sözleşme yenileme dosyasını hâlâ belirsizlik sarıyor. Oyuncu, bu tarihten önce yeni bir anlaşmaya varılmaması halinde bedelsiz ayrılma yönünde açık bir tehdit savuruyor.

Tabloyu daha da karmaşık hale getiren ise, İngiliz basınında Arsenal'in 25 yaşındaki oyuncuyla anlaşmak için büyük bir meblağ ödemeye hazır olduğu yönünde dolaşan haberler oldu. Bu, Real Madrid'in genç Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande transferini bitirmeye yaklaşmasıyla aynı döneme denk geldi ve Vinicius'un Santiago Bernabeu'daki geleceğine dair spekülasyonların kapısını araladı.

Takipçilerin geniş bir kesimi, Real Madrid yönetiminin bu hassas dosyayı kötü yönettiği görüşünde. Bunu açıkça dile getiren isim ise, "Cadena COPE" radyosundaki "Tiempo de Juego" programına çıkan eski Real Madrid kalecisi Santi Cañizares oldu.

Cañizares, Vinicius'un geleceğini çevreleyen sessizliğin tehlikeli anlamlar taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: "Bir oyuncu hakkında ne kadar çok konuşulursa, ayrılma ihtimali o kadar azalır."

Sert bir tonla ekledi: "Real Madrid her konuda geç kalıyor. İmzalanmış bir sözleşmesinin olmadığı doğruysa, kulüp onu satmak zorunda. Bir oyuncunun sözleşmesinin bitmesine izin vererek 100 milyon avro ya da daha fazlasını kaybetmek olmaz. Bunun olacağını sanmıyorum. Bu, affedilmez bir yönetim hatası."