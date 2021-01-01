Henry Onyekuru, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Onyekuru, İstanbul'a geldi, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalayacak.

'ın transfer görüşmelerine başladığı eski futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce 2 farklı dönemde 1,5 sezon formasını giyen 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu yeniden kiralamak için kulübü ile görüşmelere başladı.

Sabah saatlerinde 'nın başkenti Paris'ten İstanbul Havalimanı'na gelen Onyekuru'yu Galatasaray Kulübü temsilcileri karşıladı. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Onyekuru, yorucu bir seyahat geçirdiğini belirterek, yeniden İstanbul'da olduğu için mutlu olduğu söyledi.

Kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrılan genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalayacak.

Henry Onyekuru, bu sezon Fransa Ligi'nde 4 maça çıktı. Toplamda 141 dakika süre alan Nijeryalı oyunu, gol sevinci yaşayamadı. Onyekuru, Galatasaray'da 1,5 sezonda 41 lig maçına çıktı ve 15 kez fileleri havalandırdı.