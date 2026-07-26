Henry'nin de katılımıyla: Cristiano dev bir dramatik yapımda "oyuncu ve yapımcı"ya dönüşüyor

Bir İngiliz basın raporu bugün pazar günü, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo'yla ilgili büyük bir sürpriz ortaya çıkardı.

"The Sun" gazetesine göre, efsanevi golcü Cristiano Ronaldo, İngiliz futbolunu konu alan dev bir drama dizisinin hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenecek.

"İlk Günler" adını taşıyan dizinin çekimleri şimdiden başladı. 41 yaşındaki eski Manchester United yıldızı dizide rol alacak, ayrıca yürütücü yapımcılığını da yapacak.

Bilgi sahibi bir kaynak, 48 yaşındaki eski Arsenal rakibi Thierry Henry'nin de bu sanat eserinde yer alacağını açıkladı.

Kaynaklar şunları söyledi: "Bunun yayın platformları arasında bir teklif savaşına yol açması muhtemel. Bu işin arkasındaki isimlerin yüksek konumu, oyuncu kadrosunu bir kenara bırakırsak, bunun saygın bir proje olduğu anlamına geliyor; her ne kadar drama sektörüne yönelen Ronaldo için sürpriz olsa da."

Film, Stanley Dalton adında önde gelen bir futbol menajerinin kurgusal hikâyesini anlatacak; bu rolü 55 yaşındaki Damian Lewis canlandırıyor.

Bu, dizinin diğer yürütücü yapımcılarından biri olan, Henry'nin de temsil ettiği 52 yaşındaki gerçek menajer Darren Dean'in ortaya koyduğu bir konsepte dayanıyor.

Bilgi sahibi bir kaynak şunları ekledi: "Dünya Kupası'nın ardından, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiliz futboluna yönelik yenilenmiş bir uluslararası ilgi var."

Şöyle devam etti: "Bu, Ted Lasso gibi yapımlarla bir süredir gelişen bir olgu. Ancak bu bir komedi dizisi değil, kesinlikle bir drama; bazı komedi unsurları da içeriyor ve büyük isimlerin desteğine sahip."

Dizi, Ronaldo'nun ünlü yönetmen Matthew Vaughn ile birlikte yönettiği yeni UR•Marv stüdyoları tarafından yapılacak; ayrıca İngiliz rapçi Dave ile sektöre yeni giren Carlotta Bennat da yer alacak.

Henry, geçtiğimiz günlerde Londra'nın kuzeybatısındaki Barnet futbol kulübünün stadında çekimin ilk gününde çalışırken görüntülendi.

Vaughn, bu şirketi bu yılın başında kurmuştu ve misyon beyanı "geleneksel" film yapım sektöründe köklü bir değişiklik yaratmaktı.

O dönemde şunları söylemişti: "Cristiano, sahada asla yazamayacağım hikâyeler yarattı ve onunla birlikte ilham verici filmler yapmayı dört gözle bekliyorum."

Ronaldo ise şunları söyledi: "Bu benim için heyecan verici bir bölüm, yeni maceralar için sabırsızlanıyorum."

Sosyal medyada bir milyardan fazla kişi tarafından takip edilen büyük oyuncu, Dünya Kupası'nda Portekiz adına üç gol kaydetti.