Henry, Fransa'ya sert çıktı: İspanya, sanki rakip yokmuş gibi oynadı!

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, İspanya milli takımının Fransa’yı 2-0’lık skorla açık ara mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükselmeyi hak ettiğini vurguladı, Yarı final maçında “La Roja”nın sergilediği takım oyununu öven Henry, İspanya milli takımının Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu neden kazandığını bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Henry, ABD'li Fox Sports kanalında yaptığı maç analizinde şunları söyledi: "İspanyollar maç boyunca top hakimiyetini elinde tuttu ve neden Avrupa şampiyonu olduklarını gösterdi. Açık ara en iyisiydiler ve kazanan da en iyi takımdı."

Henry sözlerine şöyle devam etti: “İspanya karşısında ilk dakikadan itibaren konsantre olmazsanız, bunun bedelini ödersiniz. Skor olarak geriye düşebileceğiniz en kötü takımdır, çünkü bu takım karşısında geri dönüş yapmak son derece zordur. Fransa, olanları gözden geçirmeli, bu deneyimden ders çıkarmalı ve yeni rakibini yenmek istiyorsa daha güçlü bir şekilde geri dönmelidir.”

İspanya’nın hakimiyeti devam ediyor

Eski Fransız yıldız, İspanyol futbolunun üstünlüğünün artık sadece A milli takımla sınırlı kalmadığını, aksine her seviyede devam eden bir eğilim haline geldiğini belirtti.

Şöyle açıkladı: “Kadın futboluna, genç milli takımlara ve Olimpiyatlara bakın… 2024’te onlara karşı kaybettik ve onlar tüm turnuvalarda varlığını sürdürüyor. Net bir kimlikleri ve sabit bir felsefeleri var; yaş kategorileri ne olursa olsun tüm milli takımlar aynı şekilde oynuyor.”

Ve şöyle devam etti: “Teknik direktör bu sistemi nasıl uygulayacağını çok iyi biliyor ve bu da sahada açıkça görülüyor. Bu, yüksek kaliteli oyunculardan oluşan kolektif bir sistem.”

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"İspanya topu ele geçirdi mi, size geri vermez"

Henry, İspanya’nın top hakimiyeti stiline değindi ve bunun fark yaratan en önemli silah olduğunu belirtti.

Şöyle dedi: “İspanya topu ele geçirdiğinde size geri vermez, aksine sizi topun peşinden koşmaya zorlar. Kurdukları sistemi övmek gerekir, çünkü İspanya her zaman bu şekilde kazanmıyordu, ancak bugün tüm kategorilerde ve seviyelerde galibiyetler elde ediyor.”

İkinci gol, İspanyol futbol felsefesini özetliyor

Henry, uzun bir pas dizisinin ardından Pedro Porro’nun attığı ikinci golü de örnek göstererek, bunun İspanyol futbol felsefesini en ince ayrıntısına kadar yansıttığını belirtti.

Şöyle açıkladı: "Bunu hem İspanya'ya karşı bir oyuncu olarak, hem de rakip takımın teknik direktörü olarak, hatta Barcelona'daki dönemlerim boyunca yaşadım. Herkes hareketlerini bilir; top hareket eder, oyuncular ise pozisyonlarını korur ve her biri takım arkadaşlarına güvenir."

Şöyle devam etti: “İspanyollar, rakibi çekip boşluklar yaratmak için sahayı sürekli genişletir, ardından sanki rakip yokmuş gibi topu dolaştırırlar. İster Alex Baena ister Nico Williams oynasın, her oyuncu kendisinden ne beklendiğini tam olarak bilir, çünkü bu stili dokuz yaşından itibaren öğrenirler. İster ilk ister üçüncü uluslararası maçı olsun, sahaya çıktığında nasıl oynayacağını bilir, çünkü herkes aynı okuldan yetişmiştir.”