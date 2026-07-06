Henry, Balojon davasında “unutulmuş kurban” dosyasını açıyor

1998 Dünya Kupası şampiyonu Fransız efsane Thierry Henry, ABD milli takım oyuncusu Folarin Balagun’un cezasının kaldırılması konusunda farklı bir bakış açısı ortaya koydu; cezanın adaleti konusundaki tartışmalar yerine, geç alınan kararın taktiksel etkisine odaklandı.

Henry, "Fox Sports" kanalına yaptığı açıklamada, asıl sorunun kararın kendisi değil, zamanlaması olduğunu belirterek, 4 veya 5 günlük gecikmenin, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turundaki belirleyici karşılaşma öncesinde Belçika milli takımının taktik hazırlıklarını altüst ettiğini vurguladı.

Kırmızı kartın adil olup olmadığını tartışmakla meşgul olan çoğu yorumcunun aksine, Arsenal efsanesi tamamen farklı bir bakış açısı sergiledi ve şöyle dedi: “Maça belirli bir şekilde hazırlanıyorsunuz ve birdenbire hazırlıklarınızı değiştirmek zorunda kalıyorsunuz; böyle bir karar verildiğinde de aynı şey oluyor.”

Eleştirel bir tonla şunları ekledi: “Bu faulün kırmızı kart gerektirdiğini düşünmüyorum, bu konuda hepimiz hemfikiriz. Oyuncu bunu kasten yapmadı, ancak Belçika milli takımı açısından bu karar, maça hazırlıklarınızı tamamen değiştiriyor. Doğru bir karar, ama neden bu kadar gecikme oldu?”

İngiliz efsane Wayne Rooney ve diğer yorumcuların odak noktası kararın hakemlik açısından adil olup olmadığıyken, Henry pek çok kişinin gözden kaçırdığı taktiksel bir boyuta dikkat çekti: Maçın dinamiklerindeki ani değişiklikten dolayı Belçika milli takımının uğradığı zarar.

FIFA, başlangıçta Balagoun’a verilen cezayı kaldırma yönünde sürpriz bir karar vermiş ve böylece oyuncunun Salı günü şafak vakti oynanacak ABD-Belçika arasındaki kritik maçta forma giymesine izin vermişti.