Hendriks, sert eleştirisinin ardından Van Gelder'e net bir mesaj gönderdi

Hélène Hendriks, Cuma günü Vandaag Inside programında Jack van Gelder'in kendisine yönelttiği sert sözlere yanıt verdi. Sunucu ve muhabir, şimdilik onu görmek ya da konuşmak istemediğini kesin bir dille ifade etti.

Van Gelder, daha uzun süreli bir anlaşma konusundaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, bu yıl De Oranjezondag programından oldukça ani bir şekilde ayrıldı. Perşembe günü sunucu, işbirliğinin başarısızlıkla sonuçlanan devamı hakkında hikayesini anlattı ve bu sırada Hendriks'e de eleştirel yaklaştı. "Sana çok dürüstçe söylüyorum: ondan hayal kırıklığına uğradım. Ondan neredeyse hiç haber almadım. Bunu gerçekten zor buluyorum," dedi Van Gelder.

Hendriks, De Telegraaf'a verdiği demeçte, nisan sonunda Van Gelder ile iletişime geçmeye çalıştığını vurguladı. Amsterdamlı sunucu, kendi ifadesine göre, 29 Nisan'da kendisiyle iletişime geçilmeye çalışıldığını ancak o sırada ulaşılamadığı için daha sonra fark ettiğini söyledi.

"Medya dünyasında bazen eleştiriye maruz kalırsınız, buna alışkınız," diye yanıtladı Hendriks, Vandaag Inside programında. "Eğer haklıysa, o zaman sadece susmak gerekir. Ancak bu eleştiri oldukça haksızdı ve bunu zor buldum. Ama buna tekrar yanıt vermek istemiyorum."

Hendriks'e göre Van Gelder 'önemli bir detayı' unutuyor. "Her zaman yazın Dünya Kupası sırasında onu aramızda görmek istediğimizi söyledim. Ama kapıyı kendisi kapattı. Bu sorun değil, ama iki gün sonra fikrini değiştirirsen, onu tekrar aramıza katmak için Talpa'nın editörlüğünde dördüncü kez elimden geleni yapamam. Bir noktada itibar meselesi de devreye giriyor."

Bu hafta Wilfred Genee'nin yerine geçen sunucu Thomas van Groningen, Hendriks'in Van Gelder tarafından "kurban edildiği" sonucuna varıyor. Sunucu, diplomatik bir tavırla "Öyle de denebilir" diye yanıtlıyor. Johan Derksen ise bu konuda Hendriks'e hiçbir suç atfedilemeyeceğini ekliyor.

Van Gelder, Cuma günü Hendriks'i birkaç kez aramaya çalıştı. "Ama ben telefonu açmadım. Jack bir ara öğle yemeği yiyip kahve içmek istiyor. Bu kesinlikle gerçekleşecek, ama bu hafta değil."