YORUM | Hem delici, hem bitirici: Everton Sousa Soares

Manchester City'nin radarında olan Everton Soares, Peru maçındaki performansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti...

YORUM | Feyyaz Tan | Twitter'dan takip et...

Çok uzun zamandır adı transfer haberlerinde geçen, özellikle de ’nin transfer için uğruna 50 milyon pound’u gözden çıkardığı söylenen Sousa Soares, Copa America ile birlikte görücüye çıktı. Elbette Ligi takipçileri oyuncunun kalitesinin farkındaydı ancak bu turnuva, hakkında söylenen bonservis bedellerinin kesinlikle abartı olmadığını kanıtladı. Özellikle karşısındaki performansıyla bir Neymar etkisi yarattı. Ve hatta o maçın özelinde, Neymar’dan bile etkili oldu denebilir.

Nasıl bir oyuncu?

Aslında başlıkla Everton Sousa Soares’in özetini geçmiş olduk. Oyuncu, hem çok rahat bir şekilde adam eksiltiyor hem de aksiyonlarını çok iyi şutlarla tamamlayabiliyor. Bir kanat oyuncusu için rakip adına en tehlikeli özellik çalım çeşitliliği… Kimi oyuncu hızını kullanarak dışa çalım atmayı seven, örnek olarak Mbappe. Kimileri de içe çalım atım, kaleyi cepheden görmeyi sever, bunun da en bariz örneği son 15 yılda olduğu gibi Arjen Robben. Everton, bu iki çalım türünü de yapabilen bir oyuncu. Hem içe kat edip, çok net şutlar çıkarabiliyor, hem de dışa çalım atarak sıfıra inip, ceza sahasına etkili kesme toplar indirebiliyor.

Hiç Avrupa futbolu görmemiş olmasına rağmen sahadaki temposu da oldukça etkileyici. Peru karşısında takımının hücumdaki en etkili oyuncusuydu, Brezilyalılar basketbol tabiriyle “eli sıcak olan” Everton’ı bir şekilde topla buluşturmaya çalıştı ve buluştuğu her topla ekmeğini taştan çıkardı, bunu 90 dakika boyunca sürekli hale getirdi. Manchester City’nin 50 milyon pound’ları gözden çıkarmasına şaşırmamak gerek.

Manchester City’ye transfer olursa ne olur?

Bir “Kibar Feyzo” repliğiyle bu konuya girelim: “Bir de Pep Guardiola’nın güzelliği eklenince bakın ne affaz bir şey çıkıyor ortaya.” Evet, Guardiola’nın gittiği her takımda özellikle yetenekli kanat oyuncularına yaptığı dokunuş malum. Sterling, 80 milyon pound’luk bir balonken yeniden 180 milyonluk yıldız haline geldi. Everton da mevcut yetenekleriyle City’de kendisini kısa zamanda kanıtlayacak ve gün geçtikçe büyük bir yıldız haline gelecek bir kumaş. Kaldı ki City, topu sürekli önde kazanan ve hücum oyuncularını sadece topla olan oyunlarıyla yoran bir takım. Everton da tüm enerjisini rakip kaleye doğru “delmek ve bitirmek” olarak kullanacak. Transferin tutmama ihtimali yok gibi.

Dar gelirli Everton’ı: Darwin Machis

İspanya 2. Lig takımlarından Cadiz’de forma giyen Darwin Machis de takımında yaptıklarıyla karşımıza “dar gelirli Everton” olarak çıktı. Merkeze yönelip, orta sahaların da elini rahatlatan Machis, hem şut hem de topsuz koşu özelliğiyle skor yapmakta pek zorlanmayan kanat oyuncularından. Dripling yetenekleri de hiç fena gözükmedi. Oyuncu, yüksek ihtimalle Copa America’dan sonra kendisini daha yukarı liglere atacaktır.