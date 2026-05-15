Hélène Hendriks, Jack van Gelder'in sert saldırısına yanıt verdi

Hélène Hendriks, Jack van Gelder’in De Oranjezomer’dan ayrılmasının ardından bozulan ilişkilerine dair sert sözlerine yanıt verdi. Sunucu, De Telegraaf’a eski program arkadaşının açıklamalarından şok olduğunu belirtti ve kendisinin kesinlikle hala iletişim kurmaya çalıştığını vurguladı.

Van Gelder, daha uzun süreli bir anlaşma konusundaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından bu yıl De Oranjezondag'dan oldukça ani bir şekilde ayrılmıştı. Perşembe günü sunucu, işbirliğinin başarısızlıkla sonuçlanan devamı hakkında hikayesini anlattı ve bu sırada Hendriks'e de eleştirel yaklaştı. Van Gelder, "Sana çok dürüstçe söylüyorum: ondan hayal kırıklığına uğradım. Ondan neredeyse hiç haber almadım. Bunu gerçekten zor buluyorum" dedi.

De Telegraaf daha sonra Hendriks'i bu açıklamalarla yüzleştirdi. Gazeteye göre sunucu, eski meslektaşının sözlerine görünürde şok olmuş bir şekilde tepki gösterdi. Hendriks, nisan sonunda onunla iletişime geçmeye çalıştığını vurguladı.

“Dürüst olmak gerekirse, bu biraz canımı yakıyor, özellikle de geçmişimiz ve aramızdaki iyi ilişkiyi düşünürsek,” dedi Hendriks yanıtında.

Van Gelder, Hendriks'in kendisini gerçekten aramaya çalıştığını doğruladı. Sunucu, kendi ifadesine göre, 29 Nisan'da Hendriks tarafından arandığını ancak daha sonra fark etti; o sırada ulaşılamaz durumdaydı.

Van Gelder'e göre, daha sonra tekrar iletişim kurulmuş olsaydı bu durum önlenebilirdi. "Eğer bir kez daha aramış ya da mesaj atmış olsaydı, bu iletişim sorunu yaşanmazdı" diye açıklıyor.

Bu arada, iki televizyon yıldızı arasında yine de bir temas olduğu söyleniyor. Yine de De Telegraaf’ın aktardığına göre, ilişkiler şimdilik tam olarak düzelmiş görünmüyor. Eski program arkadaşları arasındaki gergin ilişkiye ilişkin olarak “Şimdilik durum ‘turuncu alarm’da” deniyor.