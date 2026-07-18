Hélène Hendriks, “De Oranjezomer” programının daimi sunucusudur. Ancak Breda’lı televizyon yıldızı Cumartesi günü stüdyoda yer almadı; Thomas van Groningen, talk şovun sunuculuğunu tek seferlik olarak devraldı.

“İyi akşamlar, De Oranje’ye hoş geldiniz… Aslında De Oranjezondag ya da Oranjezaterdag demek istemiştim. Ama hayır, bu cumartesi akşamı De Oranjezomer’iz,” diyerek Van Groningen, SBS6’nın talk şovuna esprili bir giriş yaptı.

“Hélène Hendriks ailevi nedenlerle evde olduğu için bir kereliğine bu koltukta oturuyorum,” diyerek Van Groningen sunuculuğu neden üstlendiğini açıkladı. “Aslında pek de fark etmez. Her zaman buradaki otoparkta beklerim. Buraya girmeme izin verilene kadar. Girebilir miyim, girebilir miyim, girebilir miyim? Eh, bu akşam girebiliyorum. Üstelik hiç de önemsiz olmayan konuklarla.”

Maurice Steijn, Hugo Borst, Ben van den Burg, Leontien van Moorsel ve Angelo Boonman, cumartesi günkü yayının konuklarıydı. Bu nedenle programın ana konusu spor oldu; Steijn, “kanser” kelimesinin uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda çok sert önlemler alacağını vurguladı. Böyle bir durumda oyunculara en yüksek para cezası veriliyor.

Van Groningen, Van Moorsel’e kızı Indy Zijlaard ile Feyenoord’un oyuncusu Thijs Kraaijeveld arasındaki ilişkinin ne durumda olduğunu sordu. Eski bisikletçi, talk şova önceki ziyaretinde ilişkinin ara verildiğini açıklamıştı.

Van Moorsel, bu ara verme konusunda ayrıntılara girmek istemedi. Ayrıca, geçen sefer kızının aşk hayatı hakkında açıkça konuşmuş olmaktan pişmanlık duyduğunu da belirtti.