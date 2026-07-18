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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hediyelerin Kralı... Oliseh, Pelé'nin rekorunu kırdı

Fransa - İngiltere
Fransa
İngiltere
Dünya Kupası
M. Olise
Pele
Fransa
İngiltere

Fransız yıldız Michel Olisse, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı kapsamında İngiltere milli takımıyla oynanan karşılaşmada iki golün hazırlayıcısı oldu.

Olisse, İngiltere'nin 6-4 galibiyetiyle sona eren maçta Les Bleus'un birinci ve üçüncü gollerini hazırladı.

İstatistik ağı "Opta", Oulissé'nin 2026 Dünya Kupası'nda 7 asist yaptığını ve 1970 Dünya Kupası'nda 6 asist yapan Brezilyalı efsane Pelé'nin rekorunu kırdığını bildirdi.

Opta, "Yaptığı yedi asistten beşi takım arkadaşı Kylian Mbappé'ye geldi; bu, bu dönemde bir Dünya Kupası turnuvasında tek bir oyuncu tarafından bir takım arkadaşına yapılan en fazla asist sayısı rekorudur" diye ekledi.

İstatistik ağı "Stats Foot" ise, Oliès'in 1958 Dünya Kupası'nda aynı rakamı elde eden Fransız Raymond Kopa'dan bu yana, tek bir Dünya Kupası turnuvasında 7 asist yapan ilk oyuncu olduğunu belirtti.

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