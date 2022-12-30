Kariyerinde müthiş başarılara imza atan Brezilyalı efsaneyle futbol oynama şansını yakalayan bir Türk var...

Pele kanserle mücadelesinin ardından 82 yaşındayken yaşama veda etti.

Birçok futbolsever tarafından gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak gösterilen Brezilyalı efsane, son yıllarda sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçiriyordu.

2018 Dünya Kupası'nda tekerlekli sandalyede görüntülenen Pele, turnuvanın bir ay sonrasında yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Eylül 2021'de ise kolonundaki bir tümörü aldırmak için ameliyat edilmesinden bu yana doktorlar tarafından düzenli bir şekilde tedavi görüyordu.

Pele, 2022'nin sonlarına doğru yeniden hastaneye kaldırıldı.

2022 Dünya Kupası boyunca ve turnuvanın sonrasında hastanede olan Pele, yoğun bir tedavi altında bulunuyordu.

21 yıllık kariyeri boyunca çok sayıda gole imzasını atan Brezilyalı efsane, oynadığı futbol ve tekniğiyle herkesin beğenisini kazandı.

Brezilyalı yıldız, kariyeri boyunca Avrupa'da forma giyemedi, ancak Amerika'da oynama fırsatı yakaladı.

Ve Pele, Amerika kariyerinde bir Türk futbolcuyla da aynı takımda oynadı.

Pele, hangi Türk futbolcuyla oynadı?

Brezilyalı efsane, 1975'te Santos ekibinden Amerika takımı New York Cosmos'a transfer olduktan bir yıl sonra, Galatasaray'da 7 kupa kazanan Yasin Özdenak da Cosmos ekibinin yolunu tuttu.

Ve ikili böylece, aynı formanın başarısı için beraber mücadele ettiler.

Özdenak, 1980 yılına kadar Cosmos'ta görev yaparken Pele ise 1977'de aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

Şu anda 74 yaşında olan Özdenak, Türkiye Milli Takımı'nın da kalecisi olarak oynama şansı buldu.

Özdenak'ın Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası bulunuyor.