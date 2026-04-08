Hayal gibi bir transfer... İtalyan kulübü, Lewandowski'yi bedelsiz transfer hedefleri listesine aldı

İtalyan kulübü Milan, gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek için Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'yi öncelik listesinin başına koydu. Kulüp, onu bedelsiz olarak kadrosuna katma konusunda büyük umutlar besliyor ve bu hamle yaz transfer piyasasını sarsacak bir sürpriz olabilir.



İtalyan "Corriere della Sera" gazetesine göre, Polonyalı forvet, mevcut sezonun sonunda Barcelona ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra hizmetlerini almayı hedefleyen Rossoneri yönetimi için "kulübün hayali" olarak görülüyor.

Gazete, Lewandowski'nin yüksek maaşının İtalyan kulübü için mali bir zorluk teşkil etmesine rağmen, Milan'ın bu konuyu kararlılıkla takip etmeye devam ettiğini belirtti.

Bu ilgi, sezonun ikinci yarısında takımdaki mevcut forvetlerin performansındaki düşüşün ardından geldi. Bu forvetlerin başında Rafael Leão, Christian Pulisic ve Christopher Nkunku geliyor. Ayrıca, geçtiğimiz Ocak ayında takıma katılan ancak beklenen katkıyı sağlayamayan Alman oyuncu Niklas Füllkrug da bu isimler arasında yer alıyor.

Gazete, Barcelona'nın Lewandowski'nin sözleşmesini bir yıl daha uzatmak için teklifte bulunabileceğini belirtti, ancak Polonyalı oyuncu henüz nihai kararını vermedi, bu da Milan'a önümüzdeki haftalarda onu kadrosuna katmak için güçlü bir rekabet yapma fırsatı sunuyor.



Raporda ayrıca, Milan yönetiminin önümüzdeki yaz yıldızı Rafael Leão'yu satmak için en az 50 milyon avroluk teklifleri değerlendirmeye niyetli olduğu ortaya çıktı. Bu, forvet hattını yeniden yapılandırmak ve Lewandowski'nin transferini de içerebilecek yeni transferlerin önünü açmak amacıyla hazırlanan kapsamlı bir planın parçası.