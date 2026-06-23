Hayal edilen transfer suya düştü… Real Madrid beyaz bayrağı çekiyor

Görünüşe göre Julian Álvarez’ın Real Madrid’e transferi konusu Valdebebas’taki ofislerde kesin olarak kapanmış durumda ve ancak olaylarda köklü ve beklenmedik bir değişiklik olması halinde yeniden gündeme gelebilir; ancak bu senaryo, Kraliyet Kulübü’ndeki yetkililerin çoğu tarafından ihtimal dışı görülüyor.

Real Madrid, Arjantinli forveti kadrosuna katmak için geçtiğimiz 9 Temmuz'da sunduğu 150 milyon avroluk dev teklifin ardından tutumunda ısrarcı davranıyor. Ancak Atlético Madrid bu teklifi kesin bir dille reddetti; hatta Madrid’in diğer kulübünün koridorlarında gelen bazı tepkiler, geleneksel rakibe karşı alaycı bir nitelik taşıyordu ve bu durum, Rojiblancos’un sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara da yansıdı.

Arjantin milli takımının Avusturya'yı mağlup etmesinin ardından Julian Alvarez'in, Atlético Madrid'den ayrılma isteğini açıkça dile getirdiği sert açıklamalarına rağmen, İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre bu durum Real Madrid'i planlarını değiştirmeye veya tutumunu yeniden gözden geçirmeye sevk etmedi.

Kraliyet Kulübü, Arjantinli oyuncunun potansiyelini büyük ölçüde takdir ediyor ve bu durum, Real Madrid tarihindeki en büyük tekliflerden biri olarak kabul edilen devasa mali teklifle somutlaştı. Ayrıca bu hamle, kulüp başkanı Florentino Pérez’in bu sezon takımı üst düzey bir forvetle güçlendirme isteğine yanıt niteliğindeydi. Bununla birlikte, kulüp yönetimi, transferi tamamlamak için bir açık artırmaya girmek veya ek teklifler sunmak niyetinde değil.

Buna karşılık, Real Madrid’in sunduğu teklifin değeri, masadaki diğer tekliflerden çok daha yüksekti. Alvarez’i kadrosuna katmak isteyen en önde gelen kulüplerden biri olan Barcelona, sadece yaklaşık 100 milyon avro teklif etti; bu rakam, Real Madrid’in teklifinden yaklaşık 50 milyon avro daha düşük. Ayrıca, Katalan kulübünün içinde bulunduğu karmaşık ekonomik durum, teklif tutarını önemli ölçüde artırmasını zorlaştırıyor.

Buna rağmen, Atlético Madrid’in Real Madrid’in teklifini reddetmesi, oyuncunun Santiago Bernabéu’ya transfer olma şansını fiilen sona erdirdi. Kulübün sahipliğinde son dönemde yaşanan değişikliklere rağmen, takımın en önemli yıldızlarından birini tarihi rakibine satmak, özellikle de taraftarların böyle bir karara karşı geniş çaplı muhalefeti göz önüne alındığında, son derece hassas bir adım olmaya devam ediyor.

Şu anda Real Madrid, bu yaz transfer piyasasının en heyecan verici hikayelerinden birinin bölümleri devam ederken, gelişmeleri uzaktan takip etmekle yetiniyor. Barcelona’nın yanı sıra, diğer kulüpler de durumu yakından izlemeye devam ediyor; bunların başında, Arjantinli forveti kadrolarına katmak için harekete geçme olasılığını değerlendiren Arsenal ve Paris Saint-Germain geliyor.

Real Madrid’in sunduğu teklifin, oyuncunun piyasa değerine son derece yüksek bir tavan koyduğu açıktır; bu da, onu kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulübün, Atlético Madrid’i daha düşük bir rakamı kabul etmeye ikna etmek istiyorsa, hem finansal hem de sportif açıdan güçlü gerekçeler sunmasını gerektirecektir.

Her ne kadar mevcut tüm göstergeler Alvarez’in Real Madrid’den uzaklaşacağını işaret etse de, bu transferin önünü yeniden açabilecek çok düşük bir ihtimal var. Bu senaryo, ilgilenen tüm kulüplerin Real Madrid’in 150 milyon avroluk teklifine yakın bir teklif sunamaması ve bunun da Atlético Madrid’i tutumunu yeniden gözden geçirmeye itmesi şeklinde gerçekleşebilir.

Bu olasılık gerçeklikten çok fanteziye yakın görünebilir, ancak futbol dünyasında hâlâ geçerlidir; zira transfer piyasasında imkânsız görünen senaryolar sıklıkla gerçeğe dönüşür.