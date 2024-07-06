Serie A takımlarından Lazio, Hatayspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusuyla anlaşmaya vardı.

Nijeryalı milli oyuncu Fisayo Dele-Bashiru, Hatayspor'dan Lazio'ya transferi için Roma'ya geldi. 23 yaşındaki yaratıcı orta saha oyuncusu, Roma'da havaalanında görüntülendi ve bugün sağlık kontrollerinden geçecek.

Bu transferin, sezon sonunda 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte 2 milyon euro tutarındaki bir kiralama karşılığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu düzenleme, Lazio'nun Hatayspor ile olan sözleşmesindeki 7 milyon euroluk serbest kalma maddesinden daha az ödeme yapmasını sağlıyor.

Manchester City altyapısında yetişti

Manchester City akademisinde yetişen ve Sheffield Wednesday'de de forma giyen Dele-Bashiru, 2023 yazında serbest oyuncu olarak Türk kulübü Hatayspor'a transfer olmuştu.

Hatayspor formasıyla çıktığı 39 resmi maçta dokuz gol ve altı asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Nijerya milli takımında da iki maçta bir gol kaydetti. Maddi açıdan zor bir dönemden geçen Hatayspor'un Dele-Bashiru'nun transferiyle biraz olsun nefes alması bekleniyor.