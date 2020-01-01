Hatayspor'da ikinci koronavirüs testleri de negatif çıktı

Türkiye'de futbol geri dönüşe hazırlanırken kulüpler koronavirüs testleri yapmayı sürdürüyorlar.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara ikinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan ikinci Kovid-19 testinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.

Takımda, yaklaşık 10 gün önce yapılan ilk Covid-19 testlerinde de pozitif sonuca rastlanmamıştı.