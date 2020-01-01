Hatayspor'da ikinci koronavirüs testleri de negatif çıktı
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AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara ikinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan ikinci Kovid-19 testinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.
Takımda, yaklaşık 10 gün önce yapılan ilk Covid-19 testlerinde de pozitif sonuca rastlanmamıştı.