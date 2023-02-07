Ganalı futbolcu, enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

NE OLDU? Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşandı.

Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Atsu ve Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut da enkaz altında kalmıştı.

Ganalı futbolcu, kaldığı enkazın altından canlı olarak çıkarıldı, ancak yaralı olduğu belirtildi.

Atsu, enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve şu anda tedavi ediliyor.

Taner Savut ise hala enkaz altında bulunuyor ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ne söylendi?

Hatayspor Yöneticisi Mustafa Özat: “Christian Atsu, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

"Sportif direktörümüz Taner Savut ise maalesef hala enkaz altında bulunuyor."

Daha önce Chelsea, Everton, Bournemouth ve Newcastle United gibi takımların formasını giyen Atsu, bu sezon Hatayspor formasıyla çıktığı üç maçta bir gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'ın Al Raed takımının formasını giyen 31 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın Vitesse ve Portekiz'in Porto ve Rivo Ave takımlarının başarısı için de ter döktü.

Gana Milli Takımı ile 65 maça çıkan ve dokuz kez gol sevinci yaşayan oyuncunun hayranları, Atsu'nun durumunu yakından takip ediyor.